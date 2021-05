Susto en Boca: la violenta caída que sufrió Miguel Ángel Russo durante la derrota ante Barcelona de Ecuador

Boca Juniors cayó por 1 a 0 ante Barcelona en Guayaquil y sufrió su primera derrota en la Copa Libertadores. El único tanto del partido lo marcó Carlos Garcés, a los 17 minutos del complemento y le cortó al Xeneize una racha de cinco triunfos al hilo. Al cabo de tres fechas, los ecuatorianos son los líderes del Grupo C con nueve unidades (puntaje perfecto), mientras que el equipo de Miguel Ángel Russo es su escolta con seis puntos.

Y justamente, el entrenador xeneize asustó a todos tras una violenta caída sufrida apenas un minuto después del tanto del conjunto local. Russo no pudo esquivar al mediocampista Mario Pineida y voló por el aire. Afortunadamente, el estratega de Boca se pudo levantar sin problemas y continuó dando indicaciones en el juego. En la repetición se ve claramente cómo Russo no se imagina que tendrá un duro impacto con el futbolista rival. Este choque fue generado por un empujón de Nicolás Capaldo, en su afán de querer correrlo de la cancha. Pineida le pidió disculpas a Miguel, quien las aceptó inmediatamente porque claro está no hubo intenciones de querer derribarlo.

Boca vivió unas convulsionadas horas previas por el PCR positivo con el que llegó a Guayaquil el arquero Esteban Andrada y que lo obligó a permanecer confinado al margen de la delegación y sin conocer a ciencia cierta cuándo retornará a la Argentina. El equipo no fue superado ampliamente, pero careció de profundidad a la hora de atacar. Fue entonces cómo con el correr de los minutos, Barcelona de Ecuador se fue animando y tras el gol se replegó para apostar a alguna contra.

Sobre el final, el Xeneize mostró otra actitud mediante los ingresos de Carlos Tevez, Gonzalo Maroni y el juvenil Zeballos, pero volvió a estar errático en los metros finales. Fue así como el local sumó los tres puntos que le permiten liderar con comodidad la zona con ideales 9 unidades al cabo de tres juegos, mientras que Boca se quedó con 6. Santos, por su parte, suma 3, tras golear por 5 a 0 como local al colista The Strongest de Bolivia, que cierra el grupo con 0 puntos. Justamente, el Xeneize tendrá que viajar la semana próxima a Brasil para visitar en Vila Belmiro al conjunto paulista, en un duelo que puede marcar los destinos de ambos en la Copa Libertadores.

SEGUIR LEYENDO: