Cómo lo “voltearon” a Maradona en el Mundial 94 y por qué Bielsa les hacía comprar escobas en Newell’s: las confesiones de Abel Balbo

Abel Balbo contó cómo vivió la sanción a Maradona en el Mundial 94

Abel Balbo es recordado como uno de los grandes delanteros que aparecieron en el fútbol argentino a principios de la década de los 90. Después de su estreno con la camiseta de Newell’s, el atacante se mudó a Buenos Aires para jugar un año en River antes de emigrar a Europa y comenzar una extensa y exitosa trayectoria en el fútbol del Viejo Continente.

Con la camiseta de la selección argentina, Balbo jugó tres Mundiales. Fue elegido por Carlos Bilardo para disputar Italia 90 y por Daniel Passarella para vestir la celeste y blanca en Francia 98, pero fue para la Copa del Mundo de USA 94 cuando el nacido en Empalme Villa Constitución fue protagonista de un equipo que había generado gran ilusión en los fanáticos argentinos hasta que se confirmó el doping positivo de Diego Maradona tras el triunfo contra Nigeria por la fase de grupos.

Luego de lo sucedido con el histórico número 10 de Argentina, el equipo de Alfio Basile perdió ante Bulgaria y quedó eliminado en manos de Rumania en los octavos de final. ¿Qué recuerdo tiene Balbo de lo sucedido con la Selección en Estados Unidos? “Diego en ese momento estaba peleado con João Havelange (presidente), Joseph Blatter y todos los que manejaban la FIFA. Argentina era un equipo súper e iba a ganar el Mundial tranquilamente. La única manera de voltear a ese equipo era generando un conflicto interno y la mejor opción fue voltear a Diego”, sentenció el ex atacante de la Roma en diálogo con el programa Líbero de TyC Sports.

“La caída de él fue la caída de todos. Desde que pasó eso fue irreconocible”, agregó Balbo en relación al rendimiento del equipo que tenía entre sus filas a otros grandes futbolistas como Gabriel Batistuta, Claudio Caniggia, Diego Simeone y Oscar Ruggeri, entre otros.

Maradona camina con la histórica asistente médica que lo acompañó al control de dopaje tras el triunfo contra Nigeria en el 94 (Grosby)

Además de recordar cómo sufrió el plantel la baja de Maradona, Balbo también apuntó contra la conducción de la AFA por no presentar resistencia ante la sanción que sufrió el Diez. “La Federación Argentina aceptó lo que decía la FIFA sin hacer una defensa de su capitán, del ídolo de un país”, explicó el ex delantero de 54 años.

“Casualidad que después (Julio Humberto) Grondona pasó a ser vicepresidente de la FIFA. Todo Brasil festejó, no solo Aldair. Tenían un miedo terrible de encontrarnos, para colmo los habíamos dejado afuera en el 90 jugando mal. Imaginate si los agarrábamos jugando bien lo que podría llegar a pasar. Ellos sabían que iban a ser campeones si nos sacaban. Estaban felices”, agregó Abel.

Por otra parte, Balbo también aprovechó el segmento para contar cómo fue su llegada a Newell’s y lo que significó para él tener como entrenador a Marcelo Bielsa.

“Me probé en la cancha de Tiro Federal, donde había como 300 pibes. Jugué 15 minutos, toqué tres pelotas y me sacaron. Pensé que me rajaban, pero después me mandaron a hablar con un hombre que estaba en la tribuna, era (Jorge) Griffa. Me dijo: `Pichón, preséntese el martes a las 2 de la tarde en el batallón 121 de infantería y pregunte por Marcelo Bielsa que va a ser su técnico. Usted va a ser jugador de Newell’s´”, recordó Abel.

Al mismo tiempo, se refirió a cómo eran las prácticas con el hoy DT del Leeds United de la Premier League. “No veía bien las prácticas y gritaba desde arriba de las plantas. Nos hacía llevar estacas. Entonces comprábamos escobas, las cortábamos y nos subíamos en el colectivo con Sensini con las estacas. Cuando llovía, viajábamos todos embarrados porque no había para bañarnos. Nos secábamos un poco y viajábamos así. Nos clavaba estacas y aprendíamos situaciones de juego. Fueron situaciones que gracias a Dios tuvimos. Él fue un maestro, nos preparó como realmente se debía”, concluyó el hombre que, tras más de una década en el fútbol italiano, volvió a la Argentina para retirarse con la camiseta de Boca.

Marcelo Bielsa fue el primer DT de Abel Balbo en su carrera

