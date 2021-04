La última inversión de la familia Messi en Florida: un piso de 7 millones de dólares

La familia Messi adquirió una nueva propiedad en Miami.

La prestigiosa revista Forbes sorprendió con su titular: afirmaba que el astro argentino Lionel Messi había comprado una lujosa propiedad en un edificio al sur de Florida. Sin embargo, esto no es así: Messi no compró ningún apartamento en aquel estado norteamericano y tampoco tiene pensado mudarse allí en el próximo tiempo. “Es una inversión, no de Lionel, sino de una empresa familiar. Él no tiene nada que ver”, contaron a Infobae a su lado.

La noticia tuvo un doble interés: el primero por el futuro futbolístico del propio Lionel Messi que todavía es una incógnita. Antes del inicio de la temporada, el astro argentino expresó su deseo de irse del Barcelona y a partir de ahí le llovieron todo tipo de ofertas. Y una de ellas lo ubicaba en la MSL.

Según publicó The Real Deal, portal norteamericano especializado en negocios inmobiliarios, la familia Messi adquirió una nueva propiedad en Miami que está valuada en USD 7,3 millones. Se trata de todo el noveno piso de un condominio de lujo llamado Regalia, ubicado en la localidad de Sunny Isles Beach (Florida), una zona que se ha desarrollado principalmente con fines residenciales pero que también atrae a grandes inversionistas de todo el globo.

El mencionado sitio informó que Mark Pordes y Adam Kaufman, de Pordes Residential, confirmaron que el comprador fue la firma Celromalina LLC, una entidad administrada por la familia y no por el jugador, según muestran los registros corporativos estatales.

“Lionel Messi no tiene nada que ver con la compra de ese departamento. Fue una compra como inversión de una empresa familiar, que no está ligada ni tiene nada que ver con Lionel y que hace inversiones en varias ciudades del mundo, incluida la Argentina”, señalaron a Infobae fuentes cercanas al futbolista.

La unidad tiene cuatro dormitorios y cuatro baños, una cava para 1.000 botellas de vino y se vende completamente amueblada. El edificio cuenta con seis piscinas, un spa, cabañas, un gimnasio, un estudio de yoga, una sala de juegos para niños y hasta un bar de champán.

Desde el sitio web de la revista Forbes se hicieron eco de esta noticia, atribuyeron la compra al astro del Barcelona y agregaron que Regalia alberga algunas de las propiedades inmobiliarias más codiciadas de los Estados Unidos. Es concretamente un edificio de 46 pisos, con 39 exclusivas unidades de piso completo con vistas de 360 grados, con 500 metros cuadrados de espacio interior y 195 metros cuadrados de una terraza ondulada que envuelve todo el piso.

Pero además, la compra de este piso se produce casi dos años y medio después de pagar USD 5 millones por una unidad en la Porsche Design Tower, a unas 10 cuadras de la adquisición familiar. Con 60 pisos, ascensor para automóviles y vista al mar, es uno de los edificios más altos y prestigiosos de Sunny Isles Beach. Los propietarios pueden subir por el ascensor en sus automóviles hasta una cochera adjunta a su departamento.

Messi, de 33 años, quien es uno de los mejores futbolista pagos del mundo, tiene en vilo al mundo culé mientras define si se queda en el club o busca un nuevo desafío para su carrera.

Ya ha manifestado que le seduce la posibilidad de mudarse a Estados Unidos y jugar en la Major League Soccer (MLS) en el futuro, siendo el Inter de Miami, el equipo de David Beckham, uno de sus máximos pretendientes. Sin embargo, las especulaciones sobre su desembarco en tierras norteamericanas están más asociadas a los últimos años de su carrera y no a las temporadas que se avecinan inmediatamente una vez que finalice su vínculo con el Barcelona el próximo 30 de junio.

Lionel Messi se consagró campeón de la Copa del Rey con el Barcelona esta temporada (Foto: REUTERS)

Tras ganar la Copa del Rey con el Barcelona, ahora Leo Messi apunta a ganar La Liga y después tendrá que negociar su continuidad con Joan Laporta. Actualmente el club azulgrana se ubica en el tercer puesto con 68 puntos (tiene un partido menos), dos menos que el Real Madrid y a cinco unidades del Atlético. Quedan seis partidos por disputar y el Colchonero es uno de sus futuros rivales.

