Cristian Pavón reapareció en el entrenamiento de Boca: cuál será su destino

Pavón, otra vez presente en el predio de Boca en Ezeiza (@BocaJrsOficial)

Un rostro conocido irrumpió en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza durante la práctica matutina de Boca: se trata de Cristian Pavón, quien recibió el alta total después de haberse sometido a una intervención quirúrgica (artroscopia posterior en ambos tobillos) el pasado 17 de febrero, y volvió a tocar la pelota. Aunque se movió de forma diferenciada y continúa con su rehabilitación, su vuelta a las canchas está cada vez más cerca.

¿Qué pasará con su futuro? El cordobés volvió de su préstamo de 18 meses en Los Angeles Galaxy y tiene el deseo de volver a la MLS. Precisamente la franquicia de California pretende contar nuevamente con sus servicios y acercó una propuesta para llevarlo nuevamente: ofertaron cerca de 10 millones de dólares brutos por el 50 por ciento de su pase.

Desde el Consejo de Fútbol consideraron suficiente el monto pero por estos días se definen detalles de la letra chica: cláusulas, comisiones de los representantes, etc. Cabe recordar que la comisión directiva presidida por Jorge Ameal denunció una diferencia en la cifra de su salida a préstamo anterior (se informaron 2 millones de dólares por su cesión de año y medio pero en los papeles figuran solamente USD 600 mil).

Si bien a Miguel Ángel Russo no le disgusta para nada la idea de contar con el extremo de 25 años sobre todo teniendo en cuenta la extensa baja de Eduardo Salvio (retornará a los campos de juego en octubre por una lesión ligamentaria de rodilla), la relación entre el futbolista y la dirigencia está completamente rota. Esta situación quedó de manifiesto tras la operación del jugador y los dichos de su padre.

Pavón trota junto al juvenil Aaron Molinas (@BocaJrsOficial)

“Cristian no conoce la voz de los dirigentes. Hay un destrato terrible. Lo operaron ayer y te creés que alguno del Consejo le preguntó qué le había pasado. No lo llamó nadie. Cómo no va a estar dolido. Ellos están acostumbrados a que el vestuario sea un quilombo, están acostumbrados a que todos los días se cague uno a piñas en el vestuario. Hoy cualquier opción para Cristian es mejor que Boca”, manifestó Walter, papá de Kichan, que informó que su contrato expira a fin de 2021.

A Infobae le informaron desde la institución azul y oro que las conversaciones con las autoridades de Los Angeles Galaxy se mantienen hasta ahora. Todo hace indicar que cuando se limen asperezas con los papeles de su venta el ex Talleres y Colón dirá adiós. Como el primer partido de la temporada para los norteamericanos será recién el 18 de abril, ninguno está desesperado por apurar la tratativa y se toman su tiempo para finiquitar la cuestión.

Paralelamente Pavón resuelve de forma personal una denuncia por abuso sexual con acceso carnal que tuvo su último capítulo a principios de marzo, luego de ser imputado como presunto autor del hecho. El pasado 19 de marzo se adelantó su indagatoria (había sido pautada para el 23/3) en Córdoba y en el club aguardan por esa resolución para determinar los pasos a seguir. Los abogados de la joven que lo denunció pidieron la prohibición para salir del país del futbolista oriundo de la localidad cordobesa de Anisacate pero desde el estudio de letrados de Pavón desestimaron que eso pueda llegar a ocurrir.

