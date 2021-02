Cristian Pavón se operó de los tobillos: Boca podría venderlo en las próximas horas

Finalmente, Cristian Pavón se operó en los tobillos (Foto: Boca oficial)

Cristian Pavón finalmente entró al quirófano después de tantos idas y vueltas en torno a su situación física: durante la mañana de este miércoles se intervino la fibrosis que lo tenía a maltraer en ambos tobillos y ahora todas las preguntas están posicionadas sobre qué sucederá con su futuro en Boca.

Mucha agua corrió debajo del puente desde que el cordobés retornó de su préstamo en Los Angeles Galaxy en noviembre pasado. El equipo de California no prosperó en la competición de la MLS y Kichan volvió antes de lo previsto. Al cuerpo técnico xeneize jamás le desagradó la idea de contarlo como refuerzo y hasta se habló de su posible incorporación a la lista de buena fe de la Copa Libertadores pasada, cuando Boca había obtenido la clasificación para las semifinales. Eso, al final, no ocurrió.

Como no hubo acuerdo entre Los Angeles Galaxy y el Consejo de Fútbol por la compra de su ficha (su opción de compra ascendía a 20 millones de dólares y no fue alcanzada por los norteamericanos), en la Ribera esperaron a Pavón el 1° de enero en los entrenamientos. Sin embargo el ex Colón de Santa Fe y Talleres faltó sin aviso y demoró su reinserción a la plantilla azul y oro. Una vez repuesto, salió a la luz su problema en ambos tobillos, otro punto que generó malestar en la directiva xeneize. La pregunta recurrente por los pasillos de la Bombonera y el predio de Ezeiza fue: ¿por qué no se operó en noviembre para aprovechar la recuperación durante el tiempo muerto que tuvo a fin del año pasado?

Pavón volvería a ponerse la camiseta de Los Angeles Galaxy

Al ver que las tratativas con la entidad estadounidense no prosperaban y que el futbolista no se decidía a intervenirse quirúrgicamente, Russo empezó a considerarlo como opción en su once. De hecho lo hizo hacer fútbol y hasta participar del amistoso contra Talleres en la Bombonera previo al inicio de la Copa de la Superliga. Pavón continuó acusando dolores en sus tobillos y esta mañana pasó por el quirófano a pesar de que ni desde el club ni en su entorno tenían confirmado que eso sucediera.

Según pudo averiguar Infobae, entre hoy y mañana podría sellarse su traspaso a Los Angeles Galaxy. A Boca le llegó una oferta de aproximadamente 10 millones de dólares (brutos) por el 50% de su pase. Y al CDF, teniendo en cuenta que el jugador parece no estar cómodo en la institución y dio varias señales de querer alejarse, la propuesta les pareció más que interesante. En estos momentos se liman asperezas contractuales pero todo hace indicar que de un momento a otro Pavón dirá adiós otra vez.

UNA FUERTE DENUNCIA

En medio de su vuelta a los entrenamientos con Boca, una mujer de Córdoba denunció ante la Justicia -e hizo pública- una denuncia por abuso sexual contra Pavón. El estudio de abogados que defiende al jugador de 25 años desmintió el hecho y aseguró que se trataba de una denuncia falsa. Sin embargo después de la aparición pública por primera vez de Marisol Doyle, su abogado defensor pidió ante la Fiscalía de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, que le prohibieran la salida de Argentina. Este tema deberá ser resuelto sin falta antes de poder volar hacia Estados Unidos siempre y cuando haya acuerdo entre los clubes.

