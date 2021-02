Explosivas declaraciones del padre de Cristian Pavón: los dardos al Consejo de Fútbol de Boca, por qué no se operó antes y qué pasará con su futuro

El conflicto entre Pavón y el Consejo de Fútbol persiste

Walter Pavón, padre y apoderado de Cristian, rompió el silencio en medio de su conflicto contractual con Boca. El futbolista de 25 años se acaba de operar de un sobrehueso en ambos tobillos y mientras se dispone a llevar a cabo la rehabilitación, aguarda por la definición de su futuro: Los Angeles Galaxy ofertó 10 millones de dólares por el 50% de su pase.

En diálogo con TyC Sports, el padre de Kichan habló del “destrato” por parte del Consejo de Fútbol xeneize que recibió su hijo: “Cristian no conoce la voz de los dirigentes. Nunca le preguntaron qué quería hacer, qué pensaba. Lo único que hicieron fue borrarse. Juro que no lo entiendo. Como jugadores son magníficos, han sido muy buenos los del Consejo. Pero de pecho no vas a ganar nada, eh”.

Hubo una frase que salió del CDF hace algún tiempo que no habría caído bien en el entorno de Pavón: fue cuando advirtieron que el cordobés no iba a cobrar lo mismo que en la MLS si retornaba a Boca. “Hay un destrato terrible. Mandé una carta documento porque hay una legislación que dice que tiene que cobrar lo mismo que en los Galaxy y lo vamos a pelear a muerte eso. Somos cabecitas negras pero algo entendemos, hace 7 ú 8 años que estamos en el fútbo y hemos sufrido mucho. Corrió mucha agua bajo el puente y es hora de frenarla”, prosiguió.

Walter Pavón rompió el silencio y le apuntó al Consejo de Fútbol

Pavón padre afirmó que ninguno de los integrantes del Consejo liderado por Juan Román Riquelme lo llamó en algún momento, incluso después de haberse sometido a la intervención quirúrgica ayer por la mañana. Con el consentimiento de su hijo, habló públicamente: “Lo operaron ayer y te creés que alguno del Consejo le preguntó qué le había pasado. No lo llamó nadie. Cómo no va a estar dolido. Yo salgo en su defensa porque lo que más le importa es jugar al fútbol. Ellos están acostumbrados a que el vestuario sea un quilombo, están acostumbrados a que todos los días se cague uno a piñas en el vestuario”.

Además expresó que si hoy en día Cristian estuviera jugando, lo mandaría a hacerle el ademán del Topo Gigio (que algún día Riquelme le hizo a Mauricio Macri) al palco dirigencial. “ No podés tener un jugador por el que estás pidiendo 20 millones de dólares y no le preguntás qué le pasó en los pies. Es un jugador de fútbol, no podés hacerle eso”, redondeó.

En noviembre de 2020 Pavón retornó a Argentina tras haber finalizado su participación en la MLS con los Galaxy. Su papá explicó cómo fue el día a día desde allí y por qué no se operó antes de sus tobillos: “Cristian no podía entrenar en diciembre en Boca porque tenía contrato con los Galaxy, que le pagaba el sueldo. Los Galaxy dijeron que iban a hablar con Boca para ver qué negocio hacían y lo querían operar en Estados Unidos si se daba la venta. Nos retrasamos y nos dormimos. Todo se atrasó porque no se habló, no hubo negociación. Si Boca dice que sí, los Galaxy lo compran aunque esté operado ahora porque podría hacer la recuperación allá. Él se siente muy mal, no puede ser que ningún dirigente de Boca lo llame”.

Todo hace indicar que Pavón se marchará de Boca a la brevedad (Boca oficial)

Walter Pavón habló muy bien del médico xeneize Jorge Batista, quien se encargó de la intervención, y de Miguel Ángel Russo: “Fue el único que lo trató bien, como persona. Lo trató como un ser humano, como se merece el jugador”. Y sobre su estado físico, remarcó: “Vivía con huelo, jugaba infiltrado, lloraba”.

Ahora la propuesta está sobre la mesa y el apoderado del jugador aseguró que si Boca acepta, se concretará: “No podemos seguir de esta forma. Hoy cualquier opción para Cristian es mejor que Boca . Quedan 9 meses (de contrato) y a lo mejor será para seguir sufriendo. A lo mejor no juegue más Cristian. ¿Diálogo? Ya no lo quiero, porque no quieren hablar conmigo”.

SEGUÍ LEYENDO:

Boca separó de su puesto a un empleado tras protagonizar un escándalo

Atento Boca: Diego Cagna arriesgó quién será el reemplazante de Russo si deja de ser el técnico

Quedó tras las rejas el primer comisario condenado por negocios con la barra: sus increíbles lazos con la Doce y cómo creció su fortuna

Polémica por el repudiable gesto de Esteban Rolón, mediocampista en conflicto de Huracán que puede pasar a Boca