Los abogados de Cristian Pavón emitieron un comunicado tras su imputación como presunto autor de abuso sexual en Córdoba

Luego de que la Justicia de Córdoba imputara a Cristian Pavón como presunto autor de abuso sexual en su ciudad natal, el estudio de abogados que maneja al futbolista de Boca de 25 años compartió un comunicado. En el texto que fue dado a conocer en las redes sociales, aclaran “en virtud de la alta exposición mediática del caso y de algunas manifestaciones tendenciosas e imprecisas brindadas a la prensa”.

“Queremos comunicar que lo que se ha resuelto en el marco de la denuncia formulada por la Srta. Doyle es la imputación del Sr. Cristian Pavón a tenor del art. 306 CPP (última parte), por una sospecha leve (la más leve imputación prevista en el Código Procesal)”, advirtieron.

La Justicia de Córdoba imputó el último sábado al delantero por el presunto delito de “abuso sexual con acceso carnal” y lo instó a presentarse a indagatoria el martes 23 de marzo, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF). La resolución judicial fue emitida por el fiscal de Instrucción de la ciudad cordobesa de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, quien también dispuso que el deportista no podrá salir del país sin autorización judicial.

“Esta decisión adoptada por el Señor Fiscal a cargo de la investigación es lo que necesitamos como defensa para finalmente poder acceder a la totalidad de las actuaciones y de esta manera conocer lo manifestado y, de una vez por todas, poder participar y controlar todos los actos procesales y controvertir técnicamente lo denunciado, lo que hasta ahora no se había podido efectuar por no ser “parte” el Sr. Pavón con su defensa de las actuaciones, ya que sólo se había presentado espontánea y voluntariamente ante el Fiscal apenas supo de la existencia de una denuncia en su contra”, manifestaron desde el Estudio Gramática.

La instrucción de la causa se inició el 25 de noviembre del año pasado, cuando la joven Gisela Marisol Doyle denunció ante la justicia que el 1 de noviembre de 2019 fue “acosada y sometida sexualmente” por el futbolista durante un fiesta que se celebraba en la localidad de Anisacate, a unos 50 kilómetros de la capital de Córdoba, de donde es oriundo Pavón. Pavón, ante los medios, había negado los hechos. No obstante, se había presentado voluntariamente para ponerse a disposición de la Justicia, pero como aún no había imputación y faltaba reunir pruebas, no se le tomó declaración, mientras que él denunció a la acusadora por “extorsión”.

El texto, que lleva las firmas de Gabriel Gramática Bosch, Débora Ruth Ferrari y Gerardo Gramática Bosch, aclara además que “esta imputación leve, divulgada mediáticamente como si implicara un cambio radical en la consideración de culpabilidad o inocencia del Sr. Pavón, no es más que lo referido y la más básica manifestación del comienzo del ejercicio del derecho de defensa, garantizado constitucionalmente”.

El 23 de marzo, a las 10, el jugador deberá presentarse a declarar ante el fiscal Peralta Otonello y luego el funcionario judicial resolverá sobre su situación procesal.

La denuncia mediática de Gisela Marisol Doyle a Cristian Pavón

El hecho, que está caratulado en la Justicia como abuso sexual con acceso carnal, ocurrió en noviembre pasado en la localidad de La Bolsa, provincia de Córdoba, durante una fiesta en unas cabañas pertenecientes a un amigo del futbolista. Gisela Marisol Doyle es la mujer que acusa al atacante de Boca de “acoso, abuso e intimidaciones durante más de una hora” en el baño del lugar, al que “accedió forzando la puerta”. La denuncia fue presentada ante la Justicia el 25 de noviembre del año pasado y ratificada el 3 de diciembre. Ese mismo día la mujer presentó las pruebas y se inició la etapa de investigación.

“Siento que las personas poderosas tienen impunidad, a la par de él no soy nadie, soy una chica sencilla que asistió a una fiesta para conocerlo y pasar una linda noche, y fue aberrante. Yo siento que mi vida peligra, enfrente hay gente turbia, muy poderosa, con mucho dinero. No salgo de mi casa, no soy sociable, me paralicé totalmente en mi vida con esta cuestión”, dijo Marisol hace algunas semanas en una entrevista. Además, señaló que aportó “testigos, audios y mensajes que ratifican lo sucedido en la fiesta”.

También planteó que a Pavón “hay gente que lo encubre y lo va a defender y no va a decir la verdad de lo que vio; en esa fiesta estaban sus amigos, entorno, pero hay gente de su entorno que se solidarizó conmigo para salir de testigo. Me costó convencer a esas personas de que me apoyen”.

La mujer explicó ante los medios que decidió hacer público lo ocurrido en enero de este año cuando Pavón regresó a Boca luego de su paso por Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer y fue recibido “como un rey” por el club de la ribera. “De parte de su familia no me han llamado, de parte del club tampoco me han llamado, al menos para saber cómo estoy, cómo me siento. No pretendo que me defiendan porque Pavón es su patrimonio”, agregó.

Al conocerse la acusación, los abogados que representan a Pavón respondieron: “La denuncia en contra del señor Pavón es falsa. Por ello, Pavón denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia”. “En esa denuncia, Pavón fue convocado como testigo y aportó todo lo que conocía sobre los hechos por él denunciados”, aseguraron los letrados Gabriel y Gerard Gramática Bosch y Débora Ruth Ferrari.

