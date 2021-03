Boca le rescindió el contrato a un jugador y ultima la salida de otro

Dos jugadores de Boca ultiman detalles por sus respectivas salidas

En Boca se registrarán dos bajas de forma inmediata. Miguel Ángel Russo dejará de contar con dos futbolistas del plantel profesional que, por diversas circunstancias, habían perdido protagonismo. Se trata de un referente e importante figura y un juvenil con pasado en las selecciones juveniles y mucha proyección.

Ramón Ábila y Manuel Roffo dirán adiós al Xeneize en busca de nuevos desafíos deportivos. El delantero renovará su contrato hasta fines de 2022 en la Ribera y luego pasará a préstamo al Minnesota United de la MLS. Por su parte, el arquero de 20 años rescindió el vínculo que lo ligaba al club hasta junio de este año y se incorporará a Tigre para militar en la Primera Nacional.

En la oficina del Consejo de Fútbol aguardan por la oferta de préstamo formal de la franquicia norteamericana para finiquitar la salida de Wanchope, quien no volvió a tener actividad oficial desde el 17 de enero de este año, en la final contra Banfield por la Copa Diego Maradona. Al día siguiente se operó de una hernia inguinal y pese a que se recuperó totalmente hace semanas, el cuerpo técnico lo notó fuera de forma y optó por prescindir de él en los partidos ante Vélez, River y Defensores de Belgrano.

Wanchope y Roffo seguirán el cartel de salida (@fotobairesarg)

De no mediar imponderables, Ábila extenderá su contrato con Boca hasta diciembre de 2022 y firmará su cesión a la MLS (sería sin cargo y con una opción de compra superior a los 4 millones de dólares) hasta fines de este año.

Es llamativo que la directiva y Miguel Ángel Russo decidan dejar ir a uno de los atacantes que actualmente posee el plantel teniendo en cuenta que es una posición en la que no abundan alternativas. El DT está apelando a Carlos Tevez como referencia de ataque y cuenta con Franco Soldano y el chico Luis Vázquez como puntas de recambio (además de Mauro Zárate, que no es 9 de área). Como Wanchope permanecerá en suelo estadounidense hasta diciembre de 2021, el Consejo apostará a un mercado de pases fuerte para cubrir las bajas y afrontar las hipotéticas fases eliminatorias de la Copa Libertadores. El gran sueño sigue siendo el uruguayo Edinson Cavani.

Por su parte Roffo, quien ascendió a la Primera desde la asunción de Guillermo Barros Schelotto pero no tuvo oportunidades ni con el Mellizo ni con Gustavo Alfaro ni ahora con Russo, se desvinculará a la proximidad. En el último tiempo fue alternativa de Esteban Andrada, Carlos Lampe, Marcos Díaz y Agustín Rossi. Y su consideración decreció aún más desde el arribo de Javier García.

Boca confirmó la rescisión del juvenil Manuel Roffo, que se irá a Tigre

En el CDF intentaron renovarle el contrato y cederlo a Tigre pero no hubo acuerdo con el número de su salario y finalmente decidieron dejarlo en libertad. Manu atravesó todo el camino de inferiores en la institución y además atajó en el Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de la Selección.

Según pudo averiguar Infobae, en Victoria ya tienen separada la camiseta de arquero para su presentación. El Matador tiene lesionado al guardameta Gonzalo Marinelli (se fracturó la tibia derecha y tiene para varios meses de recuperación) y sumará al santafesino surgido en Boca para pelear un puesto con Felipe Zenobio.

