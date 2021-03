Gallardo se guardó el 11 de River para el Superclásico y habló de la desconfianza que le generan las lesiones en Boca

El Muñeco no dio indicios del equipo que pondrá contra Boca el domingo (FotoBaires)

En el marco de la Fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional, se producirá una nueva edición del Superclásico. Este domingo, desde las 18, River visitará a Boca con la intención de cosechar una victoria que le permita acomodarse en la parte alta de la Zona 1. En la antesala a este trascendental compromiso, Marcelo Gallardo brindó una conferencia en el predio que el club posee en Ezeiza. Guardó con llave la formación titular que confirmó que tiene en la cabeza y se refirió a las supuestas lesiones dentro del plantel Xeneize.

“No tenemos nada en la cabeza que nos haga pensar que llegamos en malas condiciones. Estamos muy bien”, fue el comentario optimista del Muñeco, que remarcó que la parte emocional será fundamental para el desarrollo y resultado final del Superclásico. Al ser consultado por la alineación en reiteradas ocasiones, admitió que tiene el once confirmado en su cabeza y que recién mañana se lo dará al plantel. En tanto, no soltó ninguna pista respecto a ningún nombre: “¿Espacio para sorpresas? Dependerá para ustedes lo que sea una sorpresa. Tengo el equipo pero no estoy en condiciones de darlo. Son tan importantes los titulares como los que pueden entrar para cambiar el partido”.

Carlos Tevez y Edwin Cardona arrastran molestias físicas que los ponen en duda de cara al choque del domingo en la Bombonera y Gallardo opinó sobre esto: “ No me dejo llevar por la información que no sea oficial. En general lo hago . Lo importante es lo que nosotros tengamos a mano como equipo. Depende absolutamente de nosotros. No me cambia absolutamente nada más allá de la importancia de los futbolistas rivales para su funcionamiento. No va a modificar mi pensamiento respecto a cómo queremos afrontar el partido”.

Russo y Gallardo, mano a mano otra vez en la Bombonera el próximo domingo (REUTERS/Alejandro Pagni)

Sobre el elenco de Miguel Ángel Russo analizó: “Boca tiene juego en su mitad de la cancha. No tiene referencia de atacantes pero van rotando. Eso lo hace un equipo que tuvo en este último gran partido, no desde el inicio pero sí en el transitar, un control más de pelota de lo que venía siendo habitual. Si encima entendemos que no somos un equipo que va a ir a especular, puede ser un partido abierto. Los primeros minutos serán de estudio”. Y añadió: “El que esté más fuerte, tranquilo y lo asuma con más naturalidad se va a terminar imponiendo”.

Ya centrado en el presente futbolístico millonario, el estratega riverplatense sacó conclusiones de la última derrota con Argentinos Juniors por la Copa de la Liga ya que no había brindado conferencia posterior al match: “Perdimos pero no lo merecimos, para nada. El partido se definió con un tiro final, un golazo en los últimos minutos cuando no estaba para perderlo ni mucho menos. No repetimos el funcionamiento ni tuvimos conexión en el juego como sí ante Racing”.

POR QUÉ GALLARDO NO DA EL EQUIPO ANTES DEL PARTIDO

· “No es que lo hago para esconder. No me gusta darle la posibilidad al otro de darle todavía más información cuando hoy todo se sabe. Entonces dentro de eso está bueno que si vos tenés algo... Podría dar el equipo pero no lo hago porque no se lo di a los futbolistas y no tengo deseo de darlo. Le daría al técnico rival una confirmación definida y oficial de con qué jugadores puedo jugar, más allá de que después pueda cambiar sistema o funciones”

· “Por ahí viene la sorpresa, por la funcionalidad y catacterísticas de los jugadores, no con la confirmación de los once. Pero vos podés dar el equipo y pistas al otro, por eso a mí no me gusta darlo. Es verdad que se sabe todo y que no hay mucho que esconder realmente más allá de si jugás con línea de 3, 5, 7, tres delanteros, dos o uno. Depende de las características de los jugadores”

SOBRE EL PRESENTE DE MAIDANA Y BORRÉ

· “Maidada es el típico jugador que sabe lo que son estos partidos, de lo que tiene que competir para ganarse un lugar en el equipo. Llegó y empezó a entrenarse con la mentalidad que lo caracteriza y tiene posibilidad de jugar”

· “Yo vengo hablando con Rafa hace varias semanas y está claro que el tema de su renovación es algo le viene haciendo ruido en su interior. Sin embargo en la ultima semana lo vi enfocado durante los entrenamientos y listo para cada vez que tenga que jugar”

SOBRE EL CRUCE CON EL LÍNEA FRENTE A ARGENTINOS Y LOS MICRÓFONOS DE AMBIENTE

· “Él sabe a por qué se lo dije. Voy a empezar a sacar micrófonos porque parece que no tenemos intimidad. Viste que antes se tapaban la boca y yo no entendía la razón. Empiezan a hacer debates sobre las cosas que se dicen y menos en el juego. Yo renegaba de esos que se tapaban la boca cuando hablaban y ahora los entiendo. Aunque tampoco tengo mucho para esconder. Lo que sí no me gusta es que a veces tengo que manejar las emociones cuando siendo una injusticia”.

