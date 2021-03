“Me sacaste el gol de mi vida”: el particular reproche de un jugador de Claypole a Emmanuel Mas por impedirle el empate en el último segundo

El gol que falló Claypole en la última jugada ante Boca

Para Pedro Muné era el final perfecto para su película. Había jugado menos de diez minutos ante Boca y tenía en sus pies la oportunidad de salir en todas las fotos con un eufórico grito de gol en la última pelota. Pero en el forcejeo abajo del arco apareció Emmanuel Mas y, por apenas unos centímetros, llegó antes para impedir que el delantero de Claypole la empujara abajo del arco.

“Desbordó muy rápido y cuando voy a empujarla, Mas sacó la pierna no sé de dónde y la terminó sacando él afuera, no la empujé yo. Cuando estaba tirado en el piso con Emanuel le digo: ‘Me sacaste el gol de mi vida. Te digo la verdad, me sacaste el gol de mi vida’. Le dije eso, sí. ‘Y bueno, no me queda otra flaco, ¿qué querés que haga?’”, confesó en diálogo con TyC Sports Muné sobre esa acción.

La jugada ocurrió cuando el reloj justo marcaba los 49 minutos del segundo tiempo, cumpliéndose los cuatro minutos de adición que había dado el árbitro Leandro Rey Hilfer en el Estadio Ciudad de Lanús. El Xeneize, que comenzó abajo en el marcador, había logrado revertirlo y ya se imponía 2-1 gracias al gol que anotó Gonzalo Maroni a los 32 minutos del complemento.

Muné, de 23 años, comenzó el encuentro en el banco de suplentes y recién salto a la cancha cuando restaban cuatro minutos del tiempo reglamentario en lugar de Fernando Pasquale, quien también había salido entre los suplentes pero rápidamente debió entrar al partido tras la lesión de Lucas Carballo a los 15 minutos de juego.

“A pesar del buen partido que hicimos tuve la última jugada y si íbamos a penales o empatábamos iba a ser más histórico todavía. Así que no me puedo sacar la jugada de la cabeza”, reconoció Muné tras el encuentro quien cuenta con pasos por Liniers y Argentino de Rosario antes de recalar en Claypole hace apenas unos días atrás.

“Hicimos un gran partido, pudimos jugar de igual a igual y generamos mucha situaciones de gol. No nos podemos reprochar nada. Nos vamos muy tranquilo. Hicimos un gran partido y dejamos una buena impresión. El técnico nos felicitó. Es una emoción terrible poder jugar esta clase de partidos, a uno lo llena de orgullo. Es un momento único para mí. Soy hincha de Rosario Central, lo quería saludar a Miguel (Russo) y no lo pude saludar. Es amado en Central”, confesó el joven atacante que le pidió las camisetas a Franco Soldano y a Jorman Campuzano.

Claypole ascendió a Primera C durante los primeros días de enero de este año y debutará en el torneo el próximo lunes 8 de marzo ante Argentino de Merlo. Boca, por su parte, se topará en los 16avos de Copa Argentina ante Defensores de Belgrano y podría disputar el Superclásico en octavos de final si ganan sus respectivos partidos.

