Las atajadas salvadoras de Javier García para el triunfo de Boca ante Claypole en la Copa Argentina

Las atajadas de Javier García ante Claypole

Fue uno de los protagonistas en la previa del partido que en la noche del miércoles Boca le ganó por 2 a 1 a Claypole por los 32vos de la Copa Argentina. Se trata de Javier García de quien mucho se habló sobre la vuelta a la titularidad en el Xeneize luego de casi una década. En el cotejo siguió llamando la atención con sus dos atajadas claves que le impidieron al equipo recién ascendido a la Primera C marcarle otro tanto al conjunto azul y oro.

Su primera intervención fue a los 22 minutos del primer tiempo. Thiago Calone armó una contra y en el área con un enganche se sacó de encima a Carlos Zambrano y remató de derecha de forma cruzada. Pero su intento fue despejado desde el piso por García, quien también tapó un cabezazo previo al gol de Leonel Landaburu que puso arriba de forma temporal a Claypole.

Luego a los 27 minutos del complemento, Juan Cruz Iglesias atacó sobre la izquierda y su zurdazo también fue contenido por el guardameta de Boca, y la pelota terminó en el lateral. Era el empate para Claypole y faltaban 20 minutos. Era un momento clave del cotejo.

Javier García fue clave con dos tapadas para el triunfo de Boca ante Claypole (Copa Argentina)

Luego del partido fue entrevistado, ya que resultó una de las figuras en la noche de Lanús. “Me voy con bronca por el gol, yo soy muy autocrítico. Los primeros 20 minutos creo que ellos con la energía de querer jugar contra Boca lo hicieron bien, nosotros no, no entramos concentrados. Después del gol de ellos yo creo que fuimos amplios dominadores del juego”, analizó.

Continuó con su visión del partido y afirmó: “Por ahí no entendimos el juego los primeros 20 minutos. Somos autocríticos, sabemos que es así y trataremos de mejorar eso”.

Sobre la victoria, sostuvo: “Lógicamente, lo importante era ganar. Es un equipo muy autocrítico, hay referentes muy importantes acá adentro, que saben lo que quieren, por eso vienen de ser bicampeones. Somos el último campeón, así que trataremos de seguir por esta línea y mejorar lo que se hizo mal, y ojalá que se pueda dar el campeonato otra vez”.

Tampoco ocultó su alegría: “Me voy muy feliz por haber jugado de vuelta, me encanta jugar a la pelota, amo esto disfruto mucho”, concluyó.

La palabra de Javier García al término del partido ante Claypole

Con el descanso que le dio Miguel Ángel Russo a Esteban Andrada, la vuelta a la titularidad del arco de Boca de García luego de diez años generó debate. Es que el interrogante fue por qué no se le dio la chance a Agustín Rossi, quien suele figurar como el segundo arquero del Xeneize y que esta vez quedó afuera del banco a último momento.

El 20/03/2011, Boca y Olimpo se enfrentaron en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Clausura 2011. Ese día, Julio César Falcioni puso en cancha a Javi García, quien había sido su arquero titular en las primeras jornadas. El Xeneize terminó cayendo 2 a 0 y tras la derrota fue reemplazado por Cristian Luchetti y no volvió a ocupar el arco azul y oro.

Pasaron nueve años, 11 meses y ocho días para que el arquero de 34 años tenga su reivindicación y en la noche del miércoles se lució. Sus atajadas fueron decisivas para que Boca para la clasificación en la Copa Argentina.

