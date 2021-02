El Monumental del futuro: las obras que se avecinan y cómo es el doble control de última generación que posee

En la Etapa 2 de las obras se construirá un nuevo anillo donde se encontraba la pista de atletismo

En medio de la pandemia por el coronavirus, la dirigencia de River encontró un escenario propicio para comenzar un proyecto que tenían en su cabeza desde hace 6 años y que siempre fue impulsado por Marcelo Gallardo: renovar por completo el campo de juego del Monumental.

El Monumental contaba con arcilla compactada por debajo del césped y sus caños de cemento para desagote (se instalaron en la previa al Mundial 78) estaban inutilizables. Además, la pelota no circulaba de la mejor manera debido a algunos desniveles.

Sin embargo, hoy la historia es totalmente diferente. Se cambiaron los caños por unos de PVC, se realizó una fase de tendido de de caños en canaletas de drenaje de lluvia, para luego colocar el manto de geotextiles y capa impermeable. Tras zanjar la base de suelo compactada para la instalación de los caños de drenaje pluvial y aireación, luego se cubrieron con grava para mejorar el escurrimiento. También se colocó una capa de arena y el sistema de climatización (calefacción y refrigeración). La superficie ahora es plana y no abovedada como antes, ya que de esa manera el agua drenaba hacia las alcantarillas que había en la ahora extinta pista de atletismo.

Así luce el renovado Monumental, en la antesala al duelo de esta noche ante Rosario Central (Foto: Reuters)

Entre los tres cambios clave que se realizaron por debajo del césped híbrido que colocó la empresa irlandesa SIS Grass se destacan el sistema de succión forzado, inyección de aire y control de temperatura.

También se remodelaron los baños del Monumental, se crearon nuevos puestos gastronómicos en tribunas bajas, se colocó WIFI 6 (clave para luego convertirlo en un Smart Stadium), se quitaron alambrados en la Centenario alta para mejorar la visibilidad y hubo mejoras en el sector para personas usuarias de silla de ruedas.

Todo esto ya se podrá observar este sábado, desde las 21.30, ante Rosario Central por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Pero la Etapa 2 de este proyecto es aún más ambiciosa, según le confiaron a Infobae; aunque vale aclarar que aún no tiene fecha de inicio. “Todo dependerá del contexto país. Si fuese por nosotros empezaríamos hoy mismo. Que no haya público y no se sepa cuándo volverán no ayuda”, le confió a este medio un importante dirigente del club.

La quita de la pista de atletismo le permitirá a River en el futuro agrandar su capacidad a 80 mil personas (Foto: Reuters)

Tras los estudios realizados en mayo del año pasado, River tomó la decisión de bajar 1.8 metros el Monumental. Gracias a esta medida, sumada a la eliminación de la pista de atletismo, la institución tiene la posibilidad de sumar un nuevo anillo para agrandar su aforo. “Serían aproximadamente para 12 mil personas más. Dependerá si son todas plateas o si detrás de los arcos es popular”, le confiaron a este medio. De este modo la capacidad ascenderá a más de 80 mil espectadores.

Vale destacar que el Millonario, el día que decida iniciar esta obra, no perderá la localía (en la Etapa 1 debió jugar en el Libertadores de América y en el Florencio Sola). Desde la institución confían en que se podrá trabajar durante la semana y parar durante los días de partido (se podrían utilizar bloques prearmados).

Dentro de esta parte del proyecto también está prevista la impermeabilización y pintura del estadio, la instalación de las nuevas butacas y la creación de un túnel único para que las dos formaciones salten en simultáneo al campo de juego.

En la Etapa 2 también está prevista la impermeabilización y pintura del estadio, la instalación de las nuevas butacas y la creación de un túnel único

Otro punto importante dentro de las obras que llevó adelante el club de Núñez se encuentran el “doble control” de última generación. En el Monumental se montó un centro de monitoreo nuevo para seguir minuto a minuto la evolución del campo de juego, mientras que en la sede central de la empresa irlandesa existe otra oficina que controla todos los valores, tanto de la cancha de River como las del Barcelona, el Estadio Luzhniki o el del Besiktas de Turquía, por ejemplo. “En caso de encontrar un valor llamativo, suena una alarma”, explicaron desde Núñez.

“La cancha tiene 30 sensores de todo tipo, como temperatura y humedad. Hay una sala de máquinas nueva en el Monumental. Desde un celular, tablet o cualquier otro dispositivo, uno puede ajustar los niveles de los censores de manera manual o incluso programarlos. La empresa también lo monitorea, y si ellos encuentran una anomalía, la notifican”, añadió la misma fuente.

A partir de ahora, River puede regular de manera remota la cantidad de agua utilizada en las sesiones de riego, variar la velocidad de los aspersores, la inyección de aire (contribuye al crecimiento de un pasto más saludable y más fuerte), el control de temperatura (ante un calor intenso refrigera las raíces enviando agua fría por las cañerías, mientras que ante un frío intenso se activa el sistema de calefacción) o incluso controlar el PH del agua.

