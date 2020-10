El Monumental se transformará en un “smart stadium”: los detalles de la faceta tecnológica de la obra

Rodolfo D'Onofrio anunció que el Monumental se convertirá en un "smart stadium"

En River decidieron aprovechar los meses por delante en los que se jugará sin público a raíz de la pandemia del coronavirus para darle una alegría a Marcelo Gallardo: dieron un importante paso adelante para modificar el campo de juego y pasar a tener uno de última generación, inspirado en varios de los principales campos de juego de Europa.

Pero esta obra, que deja abierta la posibilidad de ampliar a futuro la capacidad del escenario al quitar la pista de atletismo, no es la única que se está llevando a cabo en el Antonio Vespucio Liberti. En las últimas horas Rodolfo D’Onofrio explicó que el Monumental pasará a ser un “smart stadium” (estadio inteligente, en español).

“Hay obras que estamos haciendo, como la del campo de juego, que estaban dentro del presupuesto. O como el tema de internet. Los hinchas de River, y las personas que estén trabajando en el estadio cuando vuelva el fútbol, van a poder disfrutar de la última tecnología. Será un ‘smart stadium’”, advirtió el presidente.

Jorge Brito contó detalles de las obras en el Monumental y los cambios tecnológicos que habrá en el estadio

Estas declaraciones van en la misma sintonía con las que Jorge Brito, vicepresidente primero de la institución, le había anticipado a Infobae durante una recorrida por las obras que se están llevando adelante en el Monumental. “Hoy el WIFI es una necesidad básica de la gente, y por consecuencia del espectador dentro de una cancha de fútbol. Hoy los chicos, y los no tan chicos, ven los goles y los cambios en el equipo rival a través de internet, por ejemplo. Nosotros antes lo hacíamos mediante una radio AM. Eso ahora cambió y pasó a ser una necesidad, que afortunadamente, a través de un acuerdo con la principal marca china, que antes fue sponsor de River, esperamos satisfacer”, explicó.

Mediante un acuerdo con una empresa vinculada a la tecnología que supo ser sponsor en la camiseta del Millonario, en las últimas semanas comenzaron las instalaciones de distintos dispositivos para tener WIFI 6 de alta calidad. Los mismos estarán distribuidos en las distintas columnas de cada bandeja del Monumental, como también en la zona de la confitería y el estacionamiento. Desde el club confían en que estas modificaciones estarán operativas a partir de diciembre, por lo que a mediados de febrero, cuando está estipulado la finalización de las obras en el campo de juego, los que asistan al estadio podrán disfrutar de estos cambios.

¿Qué beneficios otorga el WIFI 6? De 6 Gbps (gigabit por segundo) pasará a 9 Gbps, hecho que posibilita una mayor capacidad para enviar una mayor cantidad de información que con los protocolos anteriores. Esta versión está pensada para dar soporte a una gran cantidad de dispositivos que están conectados a una misma red, que es lo que sucede habitualmente dentro de una cancha de fútbol. También mejora la seguridad, ya que está preparada para usar WPA3.

Incrementa la eficiencia del servicio, incluso cuando se encuentra congestionado, gracias a la implementación de tecnologías ODFMA (aumenta la cantidad de datos que se puede enviar y recibir, lo que reduce la lentitud cuando son muchos dispositivos los que quieren acceder al router), MU-MIMO (permite alcanzar la consistencia en el flujo de datos a múltiples usuarios gracias a Downlink y Uplink) y Color BSS (ayuda a evitar interferencias).

Por otra parte, la tecnología Target Wake Time permite configurar horarios en los dispositivos para que sólo se conecten cuando haga falta y no estén permanentemente buscando una red o esperando su turno (cuando no utilicen la señal estarán en suspensión y no consumirán batería de forma innecesaria).

Durante las excavaciones encontraron herraduras de hace más de 120 años (Gentileza cariverplate.com.ar)

Gracias a estos cambios, River podrá comenzar a ofrecerle en el futuro a sus fanáticos una experiencia más cautivadora. En los principales estadios del planeta el confort tecnológico es muy valorado, ya que puede aportar datos que facilitan el acceso a la cancha, brindando información sobre cómo se encuentra la zona de parking y lugares disponibles. Otro ejemplo es que una persona puede pedir comida/bebida sin tener la necesidad de moverse de su asiento, por lo que no se perderá ningún minuto del encuentro.

Además de pasar a tener un “estadio inteligente”, el otro gran cambio que vivirá River está en su campo de juego, que contará con un césped de última generación, inspirado en los que tienen los principales equipos de Europa. Las obras que se están llevando adelante en el Monumental costarán aproximadamente 177 millones de pesos, según le confió a Infobae el vicepresidente Jorge Brito.

Con camiones y excavadoras trabajando prácticamente a toda hora (se encontraron algunas herraduras de caballos del viejo Hipódromo Nacional, que datan de comienzos del siglo XX. ), la idea del club es la de bajar 1,9 metros el campo de juego. El suelo pasará a contar con un sistema híbrido (el 5 por ciento no será natural), con la intención de evitar los problemas que se generaban debido a la mala absorción del agua en días de tormentas. Algunos de los modelos en los que se inspiraron fueron los del Barcelona, Real Madrid, Manchester United y el Estadio Luzhniki (se disputaron 7 partidos durante el Mundial de Rusia 2018).

River avanza con las obras dentro del Monumental (Crédito: Prensa River / Diego Haliasz)

El sistema de césped natural reforzado con tecnología de inyección de fibra permitirá que la cancha pueda tener más horas de uso que una tradicional. Además, la tecnología de aireado ayudará al desarrollo de las raíces y conducirá al crecimiento de un pasto más saludable y más fuerte que tendrá menores gastos de mantenimiento. “Esto permite ‘engañar’ a las semillas para que no haya que resembrar durante el invierno o verano y todo se mantenga en óptimas condiciones”, le confiaron desde el club a este sitio.

A partir de febrero del próximo año, River contará con un túnel único, por donde saldrán a la cancha ambos equipos y los árbitros Además, se eliminó la histórica pista de atletismo que rodeaba al campo de juego, lo que abre la posibilidad para que en el futuro se avance en la creación de nuevas tribunas, lo que permitirá aumentar la capacidad de espectadores.

