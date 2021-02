Luego de su desubicada imitación, Diego Díaz se disculpó en vivo con Julio César Falcioni

Las críticas que recibió Diego Díaz al imitar la voz de Julio César Falcioni durante una emisión del programa deportivo Súper Fútbol (al punto que Independiente emitiera un comunicado de repudio), lo llevó al periodista a recapacitar y pedir disculpas públicamente. Pero lejos de que el tema quedara ahí, el conductor decidió charlar en vivo con el entrenador del Rojo para aclarar las cosas cara a cara y a la vista de todos los espectadores.

Luego del entrenamiento del plantel en Villa Domínico, Falcioni frenó para charlar con TyC Sports y ahí fue donde sucedió el pedido de disculpas. “Julio querido. Estaba esperando y deseando tener la posibilidad de charlar este minuto o el que me puedas dar de tu tiempo para pedirte disculpas por lo que en el programa he dicho. Sabés de mi cariño, afecto y admiración. He cometido un error. Lo quiero hacer públicamente”, comenzó Diego Díaz.

Y agregó hablándole al DT y a toda la gente de Independiente: “Primero para con vos, que fue a la persona que primero llamé por teléfono para contarte lo sucedido, y a la Comisión Directiva y gente de Independiente que se ha sentido ofendida. Sin ninguna intención de querer burlarme de lo que te pasó y de tu persona. Quería acá, como se dice vulgarmente, poner la cabeza para disculparme en el mismo lugar donde he dicho lo que he dicho equivocadamente y ante la persona que lo merece”.

El comunicado del periodista en sus redes sociales

Julio Falcioni, con la paciencia y el carisma que lo caracterizan, le respondió con altura al periodista. “Gracias Diego, listo, está todo bien. Ya hablamos ayer por teléfono. No había visto el programa. Tranquilo, todos tenemos derecho a equivocarnos. A vos y a toda la mesa que está ahí los aprecio y tengo un gran respeto. Sabía que algo así podía pasar. Era el único temor que tenía. Porque las luces del trabajo las tengo bien. Tengo que corregir un poco más la voz y nada más que eso. Lo más importante es que estoy bien de salud y puedo venir a trabajar todos los días y hacer las cosas que me gustan. Estoy acá para lo que necesiten”, declaró el entrenador.

El conductor había sido atacado por imitar la voz del director técnico luego de superar el cáncer de laringe. La primera defensa fue vía redes sociales con un comunicado pero Díaz quería hacerle llegar las disculpas en vivo y en directo a Julio César Falcioni. Luego de tanto revuelo, se aclararon las cosas y todo quedó perdonado.

Hace unos días, el ex delantero había quedado envuelto en otra polémica por una frase desafortunada. Al hablar sobre la fiesta de cumpleaños de Esteban Andrada (arquero de Boca) de la que habían participado varios jugadores del plantel, había dicho: “Después de este partido que acabamos de perder, yo no te pido que te pegues un tiro. Ahora, te digo sinceramente, no te muestres como alegre y feliz, porque hay una cantidad de gente que está triste por esta derrota”. Su opinión fue apenas días después del suicidio con arma de fuego del delantero de Godoy Cruz de Mendoza.

