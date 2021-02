Diego Díaz, otra vez envuelto en una polémica: imitó la voz de Falcioni y se ganó el repudio en las redes sociales

El tema en el programa que conduce al mediodía en TyC Sports era la pobre actuación de Independiente en la que fue su presentación con derrota incluida como local ante Lanús en la Copa de la Superliga. “Atento Avellaneda, atento Independiente”, fue el llamado de atención de Diego Díaz para brindar un adelanto de la información que analizarían instantes después.

El conductor tenía el dato de un entredicho, posterior al encuentro, entre uno de los referentes del plantel (sería el capitán Silvio Romero) y el entrenador Julio César Falcioni. Sin embargo la información quedó en un segundo plano por la actitud desafortunada de Díaz, quien imitó la voz del técnico que supera un cáncer de laringe.

“A mí me cuentan que cuando terminó el partido del otro día, alguien entró al vestuario, levantó la voz sintiéndose con derecho porque hace tiempo está en el club y lo agarró el entrenador y ‘sh, sh, sh; acá no, ahora no’”, mencionó el ex futbolista de Banfield y Platense y hoy periodista, afinando sus cuerdas en el momento en que emuló las palabras del DT.

Su actitud no fue tomada a bien por una gran cantidad de usuarios de Twitter que se encontraron con la viralización de su imitación en dicha red social. La mayoría cuestionó que no había sido para nada atinado mofarse del estado de Falcioni sobre todo después de haber sido foco de la polémica por comentarios desacertados tras la muerte del Morro García y también con Boca.

“El antiboquismo me tira. ¿Qué querés que te diga? Chicos, paren: soy hincha de San Lorenzo, fanático hincha de San Lorenzo. Odiamos a Boca. ¿Qué querés que te diga?”, fue la frase que hace algunas semanas lo había puesto en el centro de la escena y hasta generó que el club de la Ribera emitiera un comunicado para repudiar sus dichos. Diego Díaz, luego de eso, realizó un descargo en el que aseguró no arrepentirse de lo que había dicho en un primer momento.

La última metida de pata había sido al enfocarse sobre la fiesta de cumpleaños de Esteban Andrada (arquero de Boca) de la que habían participado varios jugadores del plantel: “Después de este partido que acabamos de perder, yo no te pido que te pegues un tiro. Ahora, te digo sinceramente, no te muestres como alegre y feliz, porque hay una cantidad de gente que está triste por esta derrota”. Su opinión fue apenas días después del suicidio con arma de fuego del delantero de Godoy Cruz de Mendoza.

