Del llamado sorpresa a ponerlo de titular en el Leeds: la insólita anécdota entre Bielsa y Castromán

Lucas Castromán habló de su último contacto con Bielsa y también recordó una anécdota.

Marcelo Bielsa marcó a muchos jugadores en los diversos planteles en los que dirigió. Entre ellos Lucas Castromán, quien fue uno de sus pilares en el Vélez campeón del Torneo Clausura 1998, equipo que fue de menor a mayor y de la mano del Loco fue el mejor de ese semestre. Hoy el ex mediocampista por la derecha, y que también jugó de delantero, a sus 40 años quiere dar sus primeros pasos como entrenador y para tener los mejores consejos tuvo la oportunidad de hablar con el DT rosarino, ahora a cargo del Leeds United en la Premier League. En diálogo con el programa radial Cómo te va, contó una imperdible anécdota.

“Fue a principios de año. Estuve tratando de comunicarme con Bielsa por mucho tiempo, como hace diez años que quería hablar para agradecerle todo lo que me dio como profesional y como persona. Cosas que cuando estás como futbolista-técnico se complica ese diálogo de bajar a lo personal. Por medio de un amigo en común, tuve la posibilidad de que le pasen mi teléfono a Marcelo Bielsa. Estábamos acá en casa trabajando un sábado con Fede Arias (ex futbolista y con quien compartirá su CT), preparándonos y viendo algunos partidos. Suena el teléfono y atiende mi mujer, que por lo general me hace el filtro, y me dice ‘Marcelo’ ‘¿Qué Marcelo? Le pregunto’ ‘Bielsa’, me dice”.

“Tomo el teléfono y lo más lindo de la anécdota es que me dijo que estaba armando el equipo del Leeds y que me puso como titular porque tienen un futbolista de su plantel, que no recuerdo el nombre (Harrison), que tenía unas características muy parecidas a las mías. Me dijo ‘se me vino a la cabeza usted. No estaba hoy en la lista de mis llamados. Yo lo quería llamar, pero todavía no le tocaba’. Un fenómeno Marcelo, como siempre. Fue una hermosa charla de más de 40 minutos hablando de fútbol donde le pude decir un montón de cosas que viví que hoy se las puedo decir y que no tengo la necesidad de que lo tome a mal, porque en el ambiente del fútbol cuando llamás a alguien es para pedir laburo y nada más. Yo lo que quería hablar con él era de temas personales y un agradecimiento más que nada a una carrera que pude construir gracias a todo lo que me dio”, reveló.

“Después me mandó una foto del equipo donde me mostró que me había puesto de titular. ‘Era para mostrarle que no le miento’, me dijo. Luego no hablamos más porque soy muy respetuoso, pero seguro habrá algún mensaje”.

Luego el ex futbolista analizó cuáles fueron sus mejores momentos: “Tuve dos o tres etapas buenas. En mis inicios en Vélez con 17 años (el campeonato con Bielsa). Luego cuando llegué a la Lazio. Y más tarde cuando regresé a Vélez, en un momento donde se nos criticó a los que volvimos de Europa, pero anduve muy bien y pudimos salir campeones en 2005. Eso me permitió hacer otra gran transferencia e irme al América de México”.

Sobre aquella etapa en el Torneo Clausura que el equipo de Liniers obtuvo hace 16 años, subrayó que “no fui a la selección de Pekerman por cuestiones políticas. En ese momento no eran bien vistos los jugadores de Vélez”.

Respecto de su cambio de volante a delantero y al ser comparado con Eduardo Salvio, sostuvo que “la personalidad de Salvio es diferente a la mía, en Vélez tenés una oportunidad más que en Boca. Creo que si fuera el Toto y si me siento con las capacidades para jugar de delantero, lo hablaría con Russo y jugaría en ese puesto”.

“Ahora se escucha más al futbolista. Es más consensuado, es un grupo de trabajo. Antes el entrenador te imponía lo que él quería”, aseguró.

“La posición como delantero un poco se la impuse a Miguel (Russo), a mí me había puesto ahí Alberto Fanesi, en el semestre anterior. En un partido con Gimnasia, entré en el segundo tiempo, tuve un buen partido y desde ahí él me puso allí”, agregó.

Por otro lado contó que “formé un cuerpo técnico con Fede ‘El Torpedo’ Arias y estamos esperando la oportunidad. Es difícil ingresar, pero una vez que entrás ya te conocen. Me gustaría ser un entrenador que pueda ir mutando dependiendo de la situación. Veremos qué se puede dar. Los dirigentes no te conocen como DT y hay que esperar el momento. Cuando estaba dentro de la cancha el tema dependía de mí. Ahora no”.

