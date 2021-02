Boca, a punto de sumar un refuerzo sorpresa sobre el cierre del mercado de pases

Felipe Román, el lateral derecho al que apunta Boca (@MillosFCoficial)

Román busca a Román. Así podría titularse esta historia. Riquelme, encargado del departamento de fútbol en Boca, está tras los pasos del lateral derecho colombiano que milita en Millonarios y pertenece a su selección nacional. En las últimas horas y a punto de iniciarse el campeonato en Argentina, el Xeneize puede llegar a sumar una cara que hasta ahora era inesperada.

Las negociaciones por Nahuel Tenaglia se dilataron más de la cuenta. El Consejo de Fútbol pidió condiciones por el ex Atlanta y Talleres de Córdoba, club que posee el 60% de su ficha, se fijó en varios de sus juveniles (Agustín Obando, Aaron Molinas y Renzo Giampaoli). Además exigieron que desde la Ribera cedieran el 20% del pase de Tomás Pochettino que todavía conserva Boca, mientras el volante acaba de ser transferido al Austin de la MLS. Las tratativas no arribaron a buen puerto y todo quedó stand by, a horas de comenzar el torneo y con el pronto cierre del libro de pases (jueves 18/2).

¿Quién es Andrés Felipe Román? El colombiano de 25 años es un viejo conocido de Miguel Ángel Russo, quien lo dirigió en su paso por Millonarios en la temporada 2017/2018. El seguimiento para el dinámico marcador de punta que acaba de ser citado para el combinado cafetero de Reinaldo Rueda viene de hace rato y la operación podría concretarse en breve. En estos momentos se definen detalles sobre la forma de adquisición de su ficha: puede ser una cesión con obligación de compra, que le compren la mitad del pase o directamente el 100 por ciento.

Román es una de las figuras de Millonarios de Bogotá (@MillosFCoficial)

Román es habitual titular en el cuadro Bogotá dirigido por Alberto Gamero, que está al tanto del interés del elenco argentino por los medios pero no recibió notificaciones de parte de la dirigencia. Esta noche el futbolista volverá tras entrenarse con su seleccionado nacional y su DT lo espera para practicar mañana en el club con la cabeza puesta en el próximo compromiso ante La Equidad en condición de visitante (este sábado por la sexta jornada del campeonato colombiano).

En los últimos días Boca había realizado una oferta por el lateral de Colón Alex Vigo, según confirmó el presidente de la institución santafesina José Vignatti, aunque el propio jugador ya confesó su deseo de ser transferido a River, algo que hizo tachar su nombre en las oficinas de Casa Amarilla.

El cuerpo técnico azul y oro dispone en la actualidad de dos alternativas en el sector: Julio Buffarini (se irá en junio una vez que finalice su vínculo) y Leonardo Jara, con futuro a resolver a partir de mitad de año. Russo está conforme con ambos aunque busca un salto de calidad y proyecta más allá de este primer semestre de 2021. La opción que aparece en el horizonte es ejecutar la cláusula del contrato a préstamo de Marcelo Weigandt con Gimnasia La Plata, para que así el Chelo vuelva en junio y no en diciembre como está acordado en primera instancia.

BOCA NO SE MUEVE POR ROLÓN

Esteban Rolón, el otro que sigue en carpeta de Boca (FotoBaires)

El mediocampista de Huracán figura en carpeta del Consejo de Fútbol xeneize, que elevó una oferta al club de Parque Patricios de 500 mil dólares. La directiva del Globo lo había tasado en esa cifra pero luego la duplicó y Riquelme ya avisó que no se moverá de esa línea. El ex Argentinos Juniors, Málaga y Genoa le comunicó a su entrenador Israel Damonte el deseo de partir a la Ribera. Dependerá de la voluntad del presidente Alejandro Nadur. En caso de no concretarse la operación, Miguel Russo se conformará con el plantel del que dispone en la actualidad.

