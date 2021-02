“La próxima te arranco la cabeza”: Diego Buonanotte contó el áspero cruce que mantuvo con Marcelo Gallardo en River

Abrazo entre los protagonistas de la historia, con la banda cruzada en el pecho (Foto Baires)

Diego Buonanotte compartió vestuario y campo de juego con Marcelo Gallardo en River. Hoy más experimentado, con 32 años, una carrera construida y como referente de la Universidad Católica de Chile, habla en perspectiva de aquella época. Y se refiere al Muñeco con admiración. “En la última etapa que compartí con Marcelo de jugador, ya se veía que era un entrenador dentro de la cancha. Nunca hubiera imaginado que iba a ganar tanto, pero hoy lo disfruto como hincha. Tiene una simpleza para dar los mensajes. En el fútbol todos dan vueltas, y él es súper claro”, dijo en el programa Cómo Te va, por radio Colonia.

El Enano, que está haciendo el curso de entrenador y destaca el trabajo de Ariel Holan en la Católica. Y sigue el día a día del Millonario, paladeando los seis años del ciclo exitoso de su ex compañero. “Les prometí a mis hijos que cuando pase la pandemia los voy a llevar a ver mis orígenes, donde empecé. Todo lo que logré, lo que soy, es gracias a River, por eso siempre estoy agradecido”, dejó brotar la nostalgia. Y a la distancia, no dudó: “Si tengo que elegir a alguien de River es a Gallardo, no elegiría un solo jugador; River es Gallardo. También elegiría a Leo Ponzio porque fue mi compañero, es el emblema y la bandera de River; lo conozco como jugador y como persona”.

En tren de evocaciones, Buonanotte contó una anécdota de un fuerte roce con Gallardo en un partido, que hoy cuenta con humor. “Tengo una que te morís”, le anticipó al conductor del ciclo radial, Marcelo Benedetto. Sucedió en el Apertura 2009, en ocasión de una victoria de River ante Atlético Tucumán. ”Teníamos una jugada preparada entre Marcelo, Nico Sánchez y yo. Nico hizo señas de que no se haga la jugada; al final no salió. Marcelo se quedó enojado y a la jugada siguiente se acerca y me zamarrea del cuello de la camiseta”, relató su sorpresa ante la situación.

“Yo me quedé porque Marcelo era un referente y estaba enojado. Entré al vestuario en el entretiempo y se me salían las lágrimas. En el segundo tiempo meto un gol y el primero que me viene a abrazar es el Muñeco y yo lo esquivé porque había quedado enojado, y abrazo a otro que estaba atrás. Después del partido vino y me dijo ‘la próxima que me esquives en el gol te voy a arrancar la cabeza’, ja”, concluyó la historia.

“Después dije, ‘era el Muñeco, cómo voy a hacer eso’. Me quedó ese recuerdo, siempre lo cuento. Aprendí mucho de él, de Almeyda; jugar con esas leyendas que me ha enseñado mucho”, cerró el capítulo de sus memorias en Núñez.

