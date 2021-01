La frase de Horacio Pagani sobre el fútbol femenino que generó la ira de las usuarias en las redes

Pagani "No existe el fútbol femenino. Le faltan 30 o 40 años para desarrollarse, no viste la final, 7-0"

Desde su llegada a la televisión Horacio Pagani se transformó en un personaje especial. Su verborragia en ocasiones puede generar polémica como lo es su última frase sobre el fútbol femenino. En Bendita, el programa donde es panelista, aseguró que “el fútbol femenino no existe”. Siendo una emisión en vivo estallaron las críticas en las redes de las usuarias quienes se mostraron indignadas con su afirmación.

El tema salió en pleno debate por Rocío Oliva, sobre el supuesto gasto en las extensiones de las tarjetas de crédito luego del fallecimiento de Diego Maradona. La ex pareja del Diez jugó al fútbol en River y fue en ese momento en que Pagani tiró con munición gruesa: “El fútbol femenino no existe ahora, ¿te imaginás lo que era antes? Le faltan 30 ó 40 años para desarrollarse, ¿no viste la final, 7-0? ¿Vos viste cómo jugaban? Todavía le falta mucho”.

Pagani hizo referencia al partido que definió el primer campeonato profesional del fútbol femenino en la Argentina, donde el Xeneize se consagró campeón y mostró una amplia superioridad sobre el Millonario.

River vs Boca - Final futbol femenino

Pero no es la primera vez que el periodista critica duro a la práctica femenina. En 2019, en el programa televisivo Las Rubias, afirmó que “me parece que el boxeo femenino es antinatural. Va a necesitar adaptación. Tengo libertad para decirlo porque soy de otro tiempo”. Él también es especialista en esa disciplina. Y en esa oportunidad agregó: “Los deportes de roce físico (entre mujeres) no me gustan… Soy de otra generación”.

Ese año también fue invitado al programa de Mirtha Legrand, quien le preguntó: “¿A vos te gusta que las mujeres jueguen al fútbol?”. Y respondió: “No estoy acostumbrado, me es difícil. Es como el boxeo, también ¿no?, es un poco raro”.

En la mesa de La Chiqui sobre el boxeo, apuntó: “Bueno, yo hace cuarenta años que escribo de boxeo, pero nunca hice una sola línea sobre boxeo femenino. No me gusta, porque me da la sensación que las mujeres compiten para ser lindas y no para desfigurarse”.

Volviendo al fútbol, en una entrevista en la revista Mía en 2010, aseveró: “Hay mujeres que tienen idea en general, pero no llegan a comprometerse con el fútbol como el hombre. Además, ya es difícil explicarle a un hombre qué es un offside, mucho más a una mujer, ¡no van a aprender nunca!”

“¡No se puede aprender algo de fútbol cada cuatro años y encima pretender opinar! Ahí es cuando se produce el enfrentamiento, porque no tienen la menor idea y cuando uno ve un partido de fútbol por televisión, naturalmente, quiere concentrarse, putear y dar indicaciones, mientras ellas dicen cosas como ‘¿Qué pasó?’, ‘¿Qué es off side?’”, agregó haciendo referencia que -según él- las mujeres solo se interesan en el fútbol en los Mundiales.

Y explicó que para él caben solo dos alternativas para las mujeres: “Son compañeras en silencio, ceban mate, mantienen lleno el vaso de lo que estamos tomando”, o “se pueden ir”.

