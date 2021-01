El pasado los condena: polémica por la viralización de viejos mensajes de los futbolistas que pretenden River y Boca

Lo que sucedió con Los Pumas es una muestra de la importancia y la responsabilidad que representan los mensajes que cada uno escribe en las redes sociales. El repudio público (y justificado) que se vivió con Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino por intentar apelar a un humor xenófobo, racista y sexista fue una muestra del cuidado que se debe tener a la hora de emitir un comunicado de carácter público.

Lo que le sucedió a los futbolistas Esteban Rolón y Agustín Palavecino no tiene la misma gravedad del hecho que protagonizaron los rugbiers. Pero el pasado los condena.

El volante creativo que brilla en Deportivo Cali es uno de los pretendidos por Marcelo Gallardo para reforzar a River, pero el fanatismo que siente el futbolista por San Lorenzo podría perjudicar su futuro. En las últimas horas se viralizaron acciones que el jugador fanático del Ciclón hizo en su cuenta de Instagram, en las que demostró el orgullo que siente por la entidad azulgrana.

Aquello no representaría ningún daño si los usuarios no hubieran descubierto un mensaje dedicado al Millonario que realizó el 25 de noviembre de 2010. “Inventaron el promedio cuando te ibas a la B, la platea te la hizo un teniente coronel. River no chamuyes más, vos no sos el gran campeón, vos sos socio de Grondona la puta que te parió. Vos sos así, vos sos Gallina, junto con Boca sos la mierda de Argentina”, fue la frase que deslizó haciendo referencia a una de las canciones que sonaba por aquel tiempo en la popular del Nuevo Gasómetro.

En cambio, el volante surgido de Argentinos Juniors que quiere Boca tuvo un episodio en el que manifestó su admiración por River cuando le brindó una entrevista a la señal deportiva TNT Sports. “Vi los partidos de la Copa Libertadores y Enzo Pérez me gusta mucho cómo juega, y cómo hace jugar al equipo”, reveló.

Agustín Palavecino es un mediocampista creativo que brilla en Deportivo Cali. El joven de 24 años es primo de Erik Lamela y se ve seducido con la posibilidad de desembarcar en Núñez; aunque los colombianos parecen inflexibles y sólo lo soltarían en caso de una venta.

Esteban Rolón, en tanto, es el típico producto de la cantera del Bicho de La Paternal. Un cinco que explotó en el Ascenso, cuando fue dirigido por Gabriel Heinze. Tan alto fue su nivel en el elenco del Gringo que logró el regreso a Primera que fueron varios los clubes que pujaron por sus servicios, incluido el Xeneize, que entonces era conducido por Guillermo Barros Schelotto y gobernado por Daniel Angelici. Pero desde la Ribera entendieron que el costo de la ficha era alto y su destino fue el Málaga.

Acá dejo una nota del 2020 donde confiesa ver todos los partidos de river y su gusto por Enzo Pérez. pic.twitter.com/GzPqdoyeS5 — Sacha. (@sachallorian) January 28, 2021

En España apenas disputó 19 partidos. Fue cedido a préstamo al Genoa, donde tuvo algo más de continuidad en una temporada (20 encuentros) y luego regresó al país para sumarse a Huracán. Bajo la tutela de Israel Damonte mostró retazos de su mejor versión. Y provocó que Juan Román Riquelme volviera a posar sus ojos en él.

Sin embargo, la negociación no parece sencilla: su contrato con el elenco de Parque Patricios finaliza el 31 de diciembre y recién tendría una cláusula de salida en junio, pautada en 500.000 dólares. De todos modos, en Boca creen tener una llave para resolver una hipotética operación, dado que el Globo le adeuda al Xeneize 800.000 dólares por el pase del delantero Andrés Chávez ¿Podrá ponerse la azul y oro después de las palabras que tuvo hacia el rival de toda la vida?

