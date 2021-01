Insólita promesa de Ángel Di María: de que sería capaz con tal de tener a Messi de compañero en el PSG

Di María y la ilusión de compartir equipo con Messi

Es un fiel ladero de Lionel Messi. Por su vínculo y por lo que significa La Pulga, el solo hecho de imaginarse compartir un vestuario durante un año le genera mucha ilusión a Ángel Di María. Se conocen desde hace varios años y el propio Fideo se refirió a la posibilidad de que el diez del Barcelona juegue en la próxima temporada en el PSG. Si bien al ex Real Madrid, Manchester United y Rosario Central se le vence su contrato al término del presente ejercicio, sueña renovar su vínculo y tener a su amigo como integrante del plantel.

En diálogo con TyC Sports, di María dejó en claro lo que sería capaz de hacer para poder compartir el equipo con Leo. “Siempre tuve la intención de jugar con él (Messi). Siempre tuve la ilusión de estar en un equipo con Leo y de tenerlo todos los días. Ahora aparece una nueva chance y a mí también se me termina el contrato acá... Si puedo jugar un año con él, ya podría retirarme tranquilamente. Mi mujer me dijo ‘si viene Leo, te quedás aunque sea para hacer el asado’. Sería lo máximo poder compartir un club con él”, sostuvo.

Respecto de otro santafesino, Mauricio Pochettino, flamante director técnico del PSG, indicó: “Estamos espectacular. Necesitábamos este cambio de aire. Con su llegada las cosas mejoraron. El cuerpo técnico tiene una onda espectacular, en los entrenamientos hay mucha risa y se nota el buen clima que hay”.

Sobre el tema agregó: “Con los franceses y alemanes hay una onda espectacular con la música que ponemos y eso lo que se ve en la cancha. O cuando hay algún cumpleaños comemos un asado todos juntos y ese aire se nota en el plantel”. En tanto, en relación a la mejora en su nivel, explicó que levantó “luego de dos años de bajón. La causa es que el plantel te hace exigir cada vez más. No es fácil jugar en este club con tantas estrellas. Poder tener un lugar con estrellas como Kyliam Mbappé y Neymar”.

“Sobre mi futuro hablé solo una vez con mi club, con Leonardo que es el mánager. Sinceramente de otro clubes no sé nada. Estoy muy metido en mi equipo. No tengo la ansiedad de cuando tenés 25, 25 ó 27 años”, aclaró.

En sintonía con esa respuesta, reveló que no piensa en el futuro. “Tengo 32 años y estoy viviendo el día a día. Quiero seguir disfrutando de estar en Europa, de la Champions. Estoy más relajado y me di cuenta de que había logrado muchísimas cosas. La mentalidad argentina de querer estar siempre entre los mejores me permitió estar en el más alto nivel”, apuntó.

Encuesta PSG con Ángel di María

Por otro lado aclaró una particular situación que se dio en una encuesta hecha por el PSG donde participó junto con otros de sus compañeros. Hubo pregunta sobre su predilección: Jugar una final de un Mundial y perderla o ser campeón y no jugar un minuto. La respuesta suya fue “perderla”. Sobre el tema indicó que “me río de la situación... Era una nota normal y hablé con el club para decirles que no quise decir eso. El club te hace una nota larga y como luego durante el año no hay tiempo, la va cortando. Se habló de muchas cosas. Igual cada uno opina y dice lo que quiere”.

“Esta vez no iba a aclarar nada. Quiero ganar algo con la Selección, estando o no en el equipo titular. Quiero ganar un Mundial jugando o no. Si hubiese sido por egoísmo, hubiese jugado a un 60 por ciento y no como lo hice que le di el lugar a un compañero”, esgrimió citando su baja en el último partido de Brasil 2014 donde no pudo ser titular por una lesión.

Di María explica qué pasó en la encuesta del PSG.

Más allá de esa polémica, lo que Di María tiene en claro que quiere ser compañero de Leo Messi en el PSG. Sería el punto cúlmine de su carrera poder ser campeón en un mismo club. Y por qué no, poder ganar algo en la selección argentina. Ambos ganaron la Medalla de Oro en Beijing 2008, pero aún no pudieron festejar en mayores.

