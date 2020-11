“No quiere continuar en la institución”: Boca confirmó la salida de Pol Fernández

Pol fue una de las primeras apuestas de la gestión Riquelme al frente del Consejo de Fútbol (REUTERS/Agustin Marcarian)

Pol Fernández no seguirá en Boca. La institución lo confirmó a través de un comunicado oficial, luego de varios días de incertidumbre, con declaraciones del padre del mediocampista que no cayeron bien en el seno del Consejo de Fútbol. El futbolista tiene contrato hasta el 31 de diciembre con el Xeneize, que tenía intención de hacer uso de la opción de compra del pase, que pertenece al Cruz Azul de México. “El jugador comunicó que no quería continuar en la institución”, subraya el escrito.

“Ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente”, reza la comunicación, que expresa el desencanto de Boca con su actitud. El volante, de 29 años, fue una de las grandes apuestas de Juan Román Riquelme en el mercado de pases. La cláusula ascendía a 7 millones de dólares, pero en la ribera estaban dispuestos a abonar 4.5 millones para asegurarse la permanencia de Pol, titular en la última Superliga que el Xeneize le arrebató a River y usina de fútbol en el esquema propuesto por Miguel Ángel Russo.

Hace poco menos de una semana, en el club daban por hecho su continuidad. Sin embargo, en el medio, algo se rompió.

EL COMUNICADO COMPLETO, FIRMADO POR EL CONSEJO DE FÚTBOL

Boca Juniors informa en relación a Guilllermo Fernández que, si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul de México una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución.

Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente.

Aclarado esto, Boca le desea a Guillermo Fernández muchos éxitos en su etapa futura y le agradece su aporte profesional durante este 2020.

Noticia en desarrollo...