Bermúdez redobló la apuesta contra Tevez: “No podemos aceptar el oportunismo político y que se le mienta al hincha”

Jorge Bermúdez, actual integrante de la Secretaría Técnica de Boca, volvió a hablar sobre la renovación de Carlos Tevez

El fútbol está interrumpido en la Argentina a raíz de la pandemia de coronavirus, pero el Mundo Boca no descansa y, en las últimas horas, se han intensificado las declaraciones cruzadas respecto de la renovación del contrato de Carlos Tevez. A pesar de que ambas partes han manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo para que el Apache siga en la institución, hay diferencias en las condiciones y estas se han hecho públicas.

En un primer momento, fue el club el que le hizo una oferta al delantero para establecer un nuevo vínculo. Y el jugador junto a su representante, Adrián Ruocco, enviaron una contrapropuesta. Hasta el momento, hay detalles en los que no hay acuerdo y la situación comienza a tensarse al menos en el plano de las declaraciones de los protagonistas.

Este lunes, Jorge Bermúdez, uno de los integrantes de la Secretaría Técnica de Boca junto a Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado y Raúl Cascini, reiteró la voluntad de retener al Apache, aunque lanzó una dura crítica a su accionar.

“Claro que nosotros como todo el mundo Boca espera la renovación de (Mauro) Zárate y Tevez. Son símbolos y bastiones deportivos. Lo que no podemos aceptar es el oportunismo político y que se le mienta al hincha y socio que ama el club como nosotros”, escribió El Patrón en su cuenta de Twitter.

Carlos Tevez aseguró que quiere renovar su contrato con Boca (REUTERS/Agustin Marcarian)

No es la primera declaración de este tipo que hace el ex futbolista y actual dirigente. En las horas previas, había escrito un mensaje del mismo tenor. “La verdad prevalece siempre donde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer”, señaló un tuit en el que citó una nota del medio Expediente Político que hablaba de las supuestas intenciones de Tevez de lanzarse como candidato a presidente del Xeneize en el futuro.

Por el momento no hubo respuesta desde el propio Tevez o desde su entorno a esta nueva acusación de Bermúdez. El delantero ya había sido claro respecto de su complejo vínculo con el Patrón y otros integrantes de la Secretaría Técnica. Al hablar de la frase del colombiano, quien dijo que cuando esta nueva dirigencia llegó al club el Apache era un ex jugador, planteó: “No veo ni escucho nada, pero obvio que me llegó. A uno le cuentan cómo fue y le molesta, uno se lo tiene que decir puertas adentro y queda ahí. Si tenemos alguna diferencia con el tema del contrato, no la podemos hacer pública. Igual, mucho no tenemos que arreglar. En una negociación uno tiene su postura, el otro la suya, y me parece que son válidas las dos”.

Y agregó: “Yo me quiero ir bien de Boca, no me quiero ir peleado con nadie, pero tampoco voy a dejar que me falten el respeto. Queda acá. Seguramente lo hablaremos en lo privado. El bien para Boca es que nos sentemos, hablemos, y si me tienen que decir algo que lo digan”.

