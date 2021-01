El mercado de Boca: cómo está el caso Marcos Rojo, los que pueden irse y los puestos a reforzar

Riquelme y Russo, en permanente contacto para delinear el plantel de Boca

Los jugadores de Boca quedaron licenciados hasta el próximo miércoles, cuando retomarán la actividad pensando en el próximo campeonato local, la Copa Argentina y la Libertadores 2021. El plantel fue liberado desde el lunes, un día después de la conquista de la Copa Diego Maradona contra Banfield en San Juan, con la excepción de Ramón Ábila y Diego González, quienes tuvieron que pasaron por el quirófano (Wanchope se operó de una hernia inguinal y el Pulpo de una lesión en el ligamento del tobillo izquierdo). Pero para el Consejo de Fútbol no hay descanso: Juan Román Riquelme y compañía continúan en permanente contacto con Miguel Ángel Russo para definir la situación de varios elementos del grupo.

Respecto al rubro incorporaciones no es novedad que Marcos Rojo está en la mira de Boca, que se mantiene a la expectativa de sus movimientos. El futbolista se encuentra en Buenos Aires y no continuará en Manchester United, club con el que tiene vínculo hasta junio. La idea es sumar jerarquía con su llegada, pero existen algunos obstáculos: 1) que la entidad británica facilite su salida porque el Xeneize no pondrá dinero para su rescisión; y 2) que Estudiantes de La Plata se metió en la conversación y aseguró que igualará cualquier oferta que le haga Boca.

Rojo ya admitió que tenía debilidad por los colores azul y oro por herencia (su padre es fanático) y hasta se paseó con una vieja camiseta de Riquelme en plena pandemia. Juan Sebastián Verón hizo una jugada estratégica para el Pincha, que lo tuvo a préstamo el año pasado: empardará la propuesta y dejará expuesto al jugador en caso de que rechace volver al equipo que lo vio nacer y se incline por Boca.

Si Rojo vuelve a Argentina tendrá que elegir entre Boca y Estudiantes

En la Ribera buscan contratar un defensor central desde la inesperada salida de Junior Alonso al Atlético Mineiro. Rojo podría cuajar a la perfección y además cumplir el requisito de marcador lateral como alternativa a Frank Fabra, teniendo en cuenta que el vínculo de Emmanuel Mas expira en junio y probablemente no sea renovado. En el otro sector de la defensa está la cuestión: el lateral derecho es otra de las zonas en las que Boca intentará incorporar de acá a mitad de año. Los contratos de Julio Buffarini (no seguirá) y Leonardo Jara vencen a mitad de año. Russo evaluará al segundo y elegirá un nombre dentro del mercado. Se habló del ecuatoriano Pedro Pablo Perlaza (Liga de Quito) y sonó Nahuel Tenaglia (Talleres de Córdoba). Con seguridad habrá novedades en el futuro cercano.

Reforzar poco pero con calidad. Esa parece ser la cuestión para la directiva de Boca. En este sentido, trabajan en la llegada de un centrodelantero para el mediano plazo. La idea es aprovechar alguna posibilidad en el mercado que corre o directamente centrarse en el de invierno, teniendo en cuenta que allí se terminará el préstamo de Franco Soldano con Olympiakos y no harán uso de la opción de compra (legalmente tampoco puede volver a ser renovada la cesión). Según pudo averiguar Infobae, nadie del Consejo le comunicó el cordobés que prescindirán de sus servicios en este momento, versión que circuló en las últimas horas (tampoco notificaron de nada a Fabra y Jorman Campuzano).

Soldano se iría pero no ahora sino a mitad de año, cuando finaliza su préstamo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Para contraarrestar la partida de Pol Fernández Boca contrató al Pulpo González, libre de Racing. Pero Russo no está conforme con lo que tiene y pretende una alternativa más en ese lugar de la cancha. No es una prioridad, pero es muy posible que hagan el intento por algún volante dentro de los parámetros deseados. El refuerzo interno que tendrá el Xeneize es Agustín Almendra, quien se reincorporará al plantel profesional después de hacer un reacondicionamiento físico de un mes tras sus meses de ausencias injustificadas. ¿Un dato? San Lorenzo lo tiene en carpeta aunque Boca solamente se desprendería de él por una venta.

Con Rojo en la mira, la búsqueda de un 4, un volante central y un 9, a la comisión directiva boquense lo que le quedará resolver son las salidas. Varios futbolistas dejaron entrever su deseo de cambiar de aire en lo inmediato. Eduardo Salvio advirtió que en caso de llegar una oferta del exterior puede llegar a marcharse; Mauro Zárate declaró que sin el protagonismo que desea le será difícil continuar; y Cristian Pavón pidió que se estudiara cualquier oferta que llegue por él. A estos nombres hay que sumarles a uno de los dos principales arqueros: si Esteban Andrada es vendido a Europa, Agustín Rossi se quedará como titular; si no, Rossi tratará de cambiar de aire.

Hasta el momento, no existen ofertas formales por ninguno de los jugadores de Boca.

SEGUÍ LEYENDO :

Uno por uno, quién se queda y quién puede irse de Boca de cara al próximo torneo y a la Copa Libertadores

FIFA presentó el informe mundial de transferencias: Boca y Talleres, entre los que más vendieron

Trabaja en el Mercado Central, es mamá de mellizos y fue la gran figura del Boca campeón: Lorena Benítez, la jugadora que se llevó el premio más preciado

El corto audiovisual dedicado a Maradona por el que Boca podría ganar un premio internacional