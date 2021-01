El corto audiovisual dedicado a Maradona por el que Boca podría ganar un premio internacional

Corto de Boca dedicado a Maradona

Los contenidos audiovisuales con los que Boca despidió el 25 de noviembre de 2020 a Diego Maradona, uno de sus mayores embajadores, lo llevaron a a competir por un premio en una de las categorías de la edición 2020 de los Samba Digital Awards, que distingue a las mejores campañas y acciones digitales desarrolladas por clubes, entidades e incluso jugadores de Latinoamérica.

Desde la triste pérdida del Diez a fines de noviembre del año pasado, en el Xeneize le rindieron varios homenajes que se difundieron a través de las redes sociales, más allá de las banderas que se colgaron en la Bombonera en cada partido como local, el parche en honor a Maradona que se estampó en la camiseta, la celebración del primer gol convertido tras su muerte (y dedicado a su hija Dalma en el palco) que dependió de la espontaneidad del plantel. El último domingo, además, celebró la copa nacional argentina que fue denominada con el nombre y apellido del astro.

Tras una selección de entre más de 100 campañas, los 18 finalistas fueron agrupados en tres grupos: Acción Social, Engagement y Contenido Audiovisual, donde Boca llegó a la final junto a los trabajos de otras cinco instituciones.

#DiegoEterno, uno de los hashtags que promovió Boca en las redes sociales (REUTERS/Marcelo Endelli)

La votación contará con un jurado formado por 36 profesionales de áreas relacionadas con los contenidos (Marketing & Comunicación & Digital) de entidades, clubes, empresas y grandes medios de comunicación de la talla de FIFA, The Football Association (FA), Ligue 1, AC Milan (ITA), AS Monaco (MON), Bayern Munich (ALE), Eintracht Frankfurt (ALE), Everton FC (ING), Liverpool FC (ING), Olympique Lyonnais (FRA), Orlando Magic (EUA), Paris Saint-Germain (FRA), SSC Napoli (ITA), Tottenham Hotspur (ING), Grupo Globo (BRA), UOL (BRA), ESPN (ARG/BRA/CHI), Big Data Sports (ARG), MKT Registrado (ARG), Marca de Gol (ARG), El Comercio (PER), MKT Esportivo (BRA), Máquina do Esporte (BRA), Oh My Goal (USA), Two Ten Eight (ALE), Ecofoot (FRA), Live Wire (ING) además de representantes de Facebook y Twitter.

Boca entró en el grupo de finalistas de la sección Contenido Audiovisual junto a América de México, Botafogo de Brasil, Peñarol de Uruguay, Tour de Fred (Fluminense de Brasil) y Talleres de Córdoba, que con su corto La Vida a tu Lado también fue nominado entre los mejores de Engagement.

La Bombonera, con el palco de maradona encendido, en homenaje a Diego

La lista de finalistas:

CONTENIDO AUDIOVISUAL

· América (MEX) - 104 años

· Boca Juniors (ARG) - #DiegoEterno

· Botafogo (BRA) - Anuncio Honda

· Peñarol (URU) - Vuelta al Fútbol

· Talleres (ARG) - La Vida a Tu Lado

· Fred (BRA) - Tour do Fred

ACCIÓN SOCIAL

· AFA (ARG) - Nadie Sale Campeón Solo

· Bahia (BRA) - Imagine um isolamento social por anos?

· Ceará (BRA) - Corrida dos Privilégios

· CBF (BRA) - Seleção Brasileira Solidária

· Chivas (MEX) - Juego X La Equidad

· Fluminense (BRA) - Dia da Consciência Negra

ENGAGEMENT

· América (MEX) - ¡Gracias, Enfermeros!

· Athlético-PR (BRA) - Solta a Voz

· Atlético-MG (BRA) - Manto da Massa

· Deportivo Cali (COL) - Estadio Virtual

· NBB (BRA) - Queen of the Fans

· Talleres (ARG) - La Vida a Tu Lado

