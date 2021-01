Tevez, sin filtro: fuerte autocrítica del partido con Santos, la relación con Riquelme y su futuro en Boca

Qué dijo Carlos Tevez después de que Boca se consagrara campeón

“Siempre es lindo ganar. Con esta camiseta uno está contento, feliz”. A Carlos Tevez le brillan los ojos como si fuera su primer título y eso que, con este, alcanzó a Juan Román Riquelme con 11 en su historial y es el segundo futbolista argentino de la historia con más trofeos detrás de Lionel Messi. Pero cuando tiene que hablar de otros temas, no elude.

“En Boca te tenés que parar rápido, tenés que pasar rápido de página y estar lo mejor posible para esta final que venía. ¿Qué le dije a los chicos en la semana como capitán? Tratar de salir rápido de esta situación, levantarlos, ver cómo llegaban”, mencionó Carlitos, quien también admitió que el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias en la revancha de las semifinales de la Libertadores contra Santos en Brasil.

Sobre el desenlace inesperado con Banfield, comentó: “Después de la expulsión de Emma y con uno menos teníamos todos los cambios hechos, se lesionó el Pulpo y con 9 era difícil. Nos empataron en la última y tuvimos que cambiar rápido otra vez, esa es la fortaleza que tiene este grupo. En otro momento perdíamos en los penales”. Y hasta le dio lugar a la risa: “Salvo Buffa (el último que convirtió), patearon todos bien, ja. Pero vale uno igual”.

Antes de adentrarse en otros puntos importantes, reveló sobre el estado de salud de su padre: “Lamentablemente mi viejo no tiene posibilidades. Tengo que hacer de padre y explicarles a mis hijas la situación del abuelo y acompañarlas en este momento que es muy difícil para ellas, para mí, para mi mamá, para todos mis hermanos, para todos”.

· LA SERIE PERDIDA CON SANTOS

- “Lo veía muy sólido al equipo y creía que era el momento de ganar la Copa. Nos levantamos con un mal día y nos salió todo mal. El equipo quedó muy golpeado. Si morís en la orilla es lo mismo que morir adentro, pero hay cosas como grupo que uno no puede no hacer. Mirarte a los ojos después de que termine un partido y decir que dejamos todo y quedamos afuera. Vi esa sensación en mis compañeros que no me gustó. Son cosas del fútbol”

- “En el primer tiempo apenas arranca Frank (Fabra) pierde una pelota y ellos pegan un tiro en el palo. Eso te da una idea de que tenés que levantar a tus compañeros y darle para adelante. En el segundo tiempo, cuando creíamos que hacíamos un gol y pasábamos, te dan dos cachetazos y no te podés reponer”

· SU RELACIÓN CON RIQUELME

- “Con Román hablo siempre por mensaje. Hay repseto. Algunos partidos importantes hablamos. Después ustedes saben la relación que tengo con el Consejo de Fútbol, es todo profesional. El tema de los premios para el equipo y esas cosas. Es normal. Otras cosas no me molestan, no me joden ni yo los jodo a ellos. Hago mi trabajo y para lo que pueda ayudar, lo hago porque estoy a disposición porque quiero que a Boca le vaya bien. A Román y al presidente muchísimas gracias por entender, por poner el avión para que pueda estar. Siempre agradecido”

· SU FUTURO EN BOCA

- “Voy a seguir jugando. Sería injusto irme en este momento. Hay una semana de vacaciones y después la vuelta a los entrenamientos, no es mucho tiempo. Estoy tranquilo y muy bien a pesar de todos los problemas. Cuando entraba a la cancha, lo disfrutaba. Estoy en ese momento de disfrute”

- “No voy a cometer el mismo error que cuando me fui a China, esperar a ver y poner en vilo a la gente de Boca. Le digo que se quede tranquila que me voy a quedar”

- “No estoy preparado para el retiro, no tengo sensación de vacío y no tener nada. Cuando me toque eso, daré un paso al costado. Hoy tengo las mismas ganas de seguir saliendo campeón con esta camiseta”

