Frase provocadora y un blooper que se hizo viral: 5 sentencias de Miguel Ángel Russo tras el título de Boca en la Copa Diego Maradona

La palabra de Miguel Angel Russo

Tras la derrota 3-0 ante Santos por la semifinal de la Copa Libertadores, Boca y Miguel Ángel Russo quedaron en el blanco de las críticas. Por eso, para el entrenador también fue un desahogo el triunfo por penales ante Banfield que le permitió al Xeneize alzar la Copa Diego Maradona.

“Quiero agradecerles a mis jugadores, al cuerpo tecnico, a todos; a la gente de Boca principalmente. Es el título 70 de la historia, para nosotros es importante por todo. Cometemos errores, hacemos autocrítica. Boca de puertas para afuera es una cosa y para adentro es otra. Hablamos mucho, no es fácil levantarse después de lo del otro día. A los jugadores les dije que la gran mayoría están de vacaciones y nosotros jugando la final, así que algo tenemos, algo hacemos bien”, soltó una frase de contenido provocador, poco común en su discurso.

Al momento de poner en valor la vuelta olímpica, Miguel Ángel Russo cometió un blooper que se hizo muy popular en las redes sociales: se olvidó de uno de los rivales de primera fase. “Fue un torneo que nos costó mucho, porque tuvimos una fase en el Grupo de la Muerte. Con Lanús Talleres y... No me acuerdo. Lanús Talleres y Arsenal. No, no era Arsenal. Lanús, Talleres y Newell’s”, llegó a la información, con asistencia de uno de sus asistentes fuera de cámara durante la entrevista con TNT Sports.

OTRAS DEFINICIONES DE MIGUEL ÁNGEL RUSSO

Consiguió su segundo título en 13 meses de gestión, ¿qué significa?

“Nos exigen y queremos un paso mas. Estamos en busca de eso. Es un reconocimiento a un montón de cosas que hemos vivido. La gente de Boca hubiese llenado todo”.

¿Qué impacto tiene tras la eliminación en la Libertadores?

“Hay que seguir resolviendo situaciones para este club. En Boca yo sé que todo es poco, pero estoy tranquilo, consciente de lo que hay que afrontar y hacer”.

¿Le dolieron las críticas tras el tropiezo ante Santos?

“Yo del periodismo no digo nada. Cada uno es dueño de lo que dice. En Boca una hormiga es un elefante. Resolvemos las cosas entre nosotros de la mejor manera y forma. Santos ya es otra historia, asumo el error yo y es suficiente”.

SEGUÍ LEYENDO:

Boca sumó otra estrella y alcanzó a River como el más ganador a nivel local: así domina la tabla histórica de títulos

Tevez, sin filtro: fuerte autocrítica del partido con Santos, la relación con Riquelme y su futuro en Boca

¿Acto premonitorio? Cardona reveló qué le dijo Riquelme instantes previos a la final de Boca ante Banfield

Carlos Tevez alcanzó a Riquelme con 11 trofeos en Boca y sólo es superado por Messi en la lista de los futbolistas argentinos con más títulos en la historia

Así vivió Marcelo Tinelli el momento de la premiación de Boca: el particular saludo con su yerno Licha López

El brutal pelotazo en el rostro de Carlos Zambrano que casi lo deja KO

Descomunal gol, dedicatoria especial y lesión: el minuto estelar de Edwin Cardona para poner arriba a Boca ante Banfield

La polémica en la final entre Boca y Banfield: ¿fue penal para el Xeneize por agarrón a Wanchope Ábila?

Con una banda de rock de ex futbolistas, así fue el emotivo homenaje a Diego Maradona antes de la final entre Boca y Banfield

Qué será del futuro de Carlos Tevez: las 3 posibilidades que baraja el ídolo de Boca

25 fotos de la coronación de Boca ante Banfield por la Copa Diego Maradona