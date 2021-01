Sorpresa en el fútbol argentino: Lisandro López anunciará que se va de Racing y seguirá su carrera en el exterior

Lisandro López no continuará en Racing (REUTERS/Juan_ignacio_roncoroni)

La primera gran bomba del mercado de pases acaba de estallar en Racing. Lisandro López anunciará que se va de la Academia. A los 37 años, el emblema del equipo de Avellaneda continuará jugando en el exterior.

El delantero lo comunicará de manera presencial este martes en una conferencia de prensa convocada a partir de las 12:30 en el Recinto de Honor del Estadio Presidente Perón.

La idea del futbolista que el 2 en marzo cumplirá los 38 años es jugar una temporada en la MLS (Major League Soccer) y luego radicarse en los Estados Unidos.

La partida de Licha se suma a la de otro gran ídolo como Diego Milito, quien el 22 de noviembre renunció a la Secretaría Técnica de Racing por diferencias con el presidente de la institución, Víctor Blanco, relacionadas con “el modelo y las ideas” para llevar adelante la gestión.

Milito anuncia su salida de Racing

“Siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas. Por otro lado, quiero aclarar que esto no es de ahora, viene de hace un tiempo y lo he hablado en reiteradas oportunidades con él”, había aclarado el Príncipe, de 41 años.

En ese entonces, Lisandro López lo lamentó: “La verdad que es una pena que se vaya por todo lo que hizo”, reconoció el capitán de la Academia tras el encuentro entre su equipo y Flamengo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Racing se encuentra en medio de un profundo cambio. Luego de que Víctor Blanco arrasara en las elecciones con el 71,4% de los votos, a la salida de Diego Milito se le sumó la del entrenador Sebastián Beccacece por “lealtad” hacia el ídolo del club, quien lo había convocado.

Así anunció Beccacece su salida de Racing

En las últimas semanas, Rubén Capria fue convocado como sucesor de Milito en la Secretaría Técnica. En su presentación, el Mago apuntó a la “superación” deportiva e institucional. ”Es una enorme satisfacción estar de nuevo en el club. Sinceramente puedo decir que va a estar puesto mi conocimiento para jerarquizar todas las áreas del club”, se comprometió.

”Estoy muy feliz y con una inyección de adrenalina grande por lo que para mí significa estar de nuevo acá. Le agradezco la confianza a Víctor (Blanco) y al club. Creo que una palabra clave para este momento es superación. Hoy tenemos que apuntar a que el lugar de relevancia que ha conseguido el club se sostenga y se intente crecer aún más de lo que ya se ha conseguido”, agregó.

(@RacingClub)

El Mago, por último habló sobre Lisandro López, el máximo ídolo del club en la actualidad, a quien destacó como “el emblema” de la institución. ”La figura de Lisandro es el emblema de la institución. Lo que hizo en el ultimo partido fue tremendo y de una calidad notable. Y eso es lo que necesitamos: gente que estimule de esa manera lo que significa vestir los colores de Racing”, concluyó el flamante mánager.

El Mago Capria junto con al dirigencia eligieron al entrenador: Juan Antonio Pizzi, a quien tenían previsto presentar este miércoles pero que el anuncio podría posponerse ante la repentina salida de Licha López. El DT de 52 años estará acompañado por el ayudante de campo Iván Moreno y Fabianesi, el preparador físico Alejandro Richino, su hijo Nicolás como analista de video y el entrenador de arqueros José Fabián Ramírez.

(FotoBaires)

Con la partida de Licha López y la llegada de Juan Antonio Pizzi la lupa estará puesta en lo que ocurra con Darío Cvitanich, cuyo contrato venció el pasado 31 de diciembre. La idea de la dirigencia sería la de renovarle el vínculo al delantero de 36 años. “Se sabe que Darío recibió una propuesta de Estudiantes de La Plata, pero quedó en contestar porque espera una definición del club, debido a que él quiere continuar una temporada más”, confiaron a Télam.

En tanto, el plantel de Racing retornará a los entrenamientos el jueves 21, con la presentación del nuevo entrenador. En principio, la pretemporada se llevaría a cabo en el predio que la AFA posee en la localidad de Ezeiza como ocurrió en anteriores preparaciones precompetitivas.

