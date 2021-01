La concluyente frase del entrenador de Denver Nuggets cuando le consultaron sobre el papel de Facundo Campazzo en el equipo

Malone y Campazzo; una relación en proceso de adaptación (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

Con picos de adrenalina a partir de su estilo eléctrico, talento y actitud, Facundo Campazzo atraviesa su período de adaptación en la NBA. Luego de haber sido figura rutilante en el Real Madrid y la selección argentina, el base, de 29 años, se ve obligado a exprimir cada posibilidad en Denver Nuggets, tal como lo viene haciendo. Es natural en el mundo de la liga de baloncesto más competitiva del mundo, máxime en una franquicia armada, finalista de la última edición del torneo, y en la que una de sus estrellas es el armador titular, Jamal Murray.

En la última derrota frente a Utah Jazz por 109 a 105, el cordobés jugó 11 minutos, en los que cosechó cinco puntos, dos asistencias y un rebote. Por el momento, los Nuggets presentan un andar irregular, con seis victorias y siete derrotas en la Conferencia Oeste. Claro, las preguntas sobre el caso Campazzo, por lo que aporta y lo que genera en las redes sociales cada una de sus participaciones, se transformaron en recurrentes en las conferencias de prensa de Denver tras los encuentros. Y Mike Malone fue concluyente al hablar de la función que planificó, al menos para esta etapa, para Facundo.

“El rol de Campazzo es el que está teniendo ahora mismo. Es un base del banco. Es una pieza en ataque en segunda línea. Él no va a tener la pelota 40 minutos cómo lo hace en Argentina o lo hacía en el Real Madrid”, advirtió, concluyente.

Claro que el esfuerzo y las prestaciones de Campazzo pueden ir abriéndole lugar. De momento, promedia poco más de 12 minutos y 4.7 puntos por duelo. La frase no corre un ápice la consideración del entrenador sobre el base. Es simplemente una radiografía de la realidad.

De hecho, Malone fue uno de los que hicieron fuerza para incorporarlo al plantel. “Buscamos jugadores fuertes e inteligentes y es difícil encontrar jugadores con esas características, como las tiene Facu”, explicó el orientador el por qué de la contratación. “Lo que me encanta de Facu es que no puedes juzgarlo por su tamaño. No es el más alto, tampoco el más fuerte, pero su corazón es enorme, juega con pasión y orgullo”, agregó el 7 de enero, en un video que publicó la NBA.

“Es una leyenda en Europa y estoy feliz de que lo tengamos ahora nosotros en la NBA. No veo cómo no pueden enamorarse de un jugador como Facu”, concluyó entonces. En la medida que pueda ir ofreciendo grageas de su habilidad e inteligencia, Campazzo irá ganando mayor preponderancia en la rotación. Y el rol, paulatinamente, irá cambiando, como ya le sucedió en Peñarol y en Real Madrid. De desafíos y paciencia, el cordobés sabe y mucho...

