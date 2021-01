Los secretos detrás del radical cambio de La Montaña de Game of Thrones: por qué eligió el boxeo, lo peor de ser un gigante y cuántos kilos bajó

Así entrena Hafthor Bjornsson para ser boxeador

Este sábado Hafthor Bjornsson se calzó los guantes y durante tres asaltos se tomo a golpes de puños con el boxeador profesional Steven Ward, quien se prestó para ser el primer rival del islandés de más de dos metros que tuvo su estreno en el ring. El resultado del evento celebrado el sábado por la noche en Dubai fue un empate que dejó a ambos conformes y al gigante que dice ser hijo de Thor, el dios nórdico, con ganas de continuar en esta aventura.

Vale recordar que Bjornsson, popular por haber interpretado al personaje de La Montaña en Game Of Thrones, ganó el concurso World’s Strongest Man en 2018 y además tiene tres consagraciones como el hombre más fuerte de Europa (2014, 2015, 2017 y 2018). Además, en mayo de 2020 levantó 1.104 libras (500,77 kilogramos) en peso muerto y se quedó con la marca histórica, según constató un árbitro oficial que viajó hasta su gimnasio para comprobarlo. Tras ese logro, decidió dejar atrás este tipo de competencias y sorprendió al dar el salto al boxeo.

Su gran oponente será Eddie Hall, quien en 2017 ganó el World’s Strongest Man, y ostentaba el récord de peso muerto hasta el año pasado. Si bien el objetivo del islandés es vencerlo, hay otras razones por las cuales decidió cambiar su estilo de vida y su cuerpo.

“Pesar más de 200 kilos no es saludable, tengo hijos y necesito pensar en mi tiempo con ellos, en mi salud, en mi futuro. Por eso quiero estar saludable, quiero estar en la tierra el mayor tiempo posible para estar con mi familia”, contó en un video que publicó en su canal de Youtube hace meses en el que constante algunas preguntas de sus fans.

Pelea entre Hafthor Bjornsson vs Steven Ward

Desde mediados de 2020, Bjornsson ha iniciado un cambio radical en su vida, ya que levantar pesas, troncos y arrastrar vehículos ya son pruebas que forman parte de su pasado: “Estaba listo para irme (de ese tipo de actividad), listo para despedirme, no tenía que probarle nada más a nadie, ni tenía nada más por hacer. Puedo ir al gimnasio ahora y levantar la mitad del peso que levantaba y me siento bien. Ahora tengo otros objetivos, entreno por otros objetivos. Estoy muy feliz en donde estoy”.

El hombre nacido en Reikiavik hace 32 años ha cambiado su manera de entrenar y su dieta, por lo que ha descendido de peso drásticamente: “No tengo un plan de cuánto pesar, ahora estoy pesando 160 kilos y me siento bien en este peso así que probablemente lo mantenga. Pero no estoy muy preocupado por mi peso sino por llegar en buenas forma”. Es importante aclarar que llegó a superar los 200 kilos en su época como estrella del World’s Strongest Man, por lo que ha perdido más de 40 kilos.

Según reveló en 2018 al sitio Stuff.co de Nueva Zelanda, en ese entonces ingería diariamente 10 mil calorías. Esa dieta consistía de seis comidas al día cuyos ingredientes principales solían ser carne, arroz, zanahorias, pimientos, avocado o pollo. Allí reconoció que ese régimen era más dificil de seguir que los propios entrenamientos en el gimnasio.

El antes y después de Hafthor Bjornsson

Pese a este notorio descenso que se ve en cada foto que comparte en las redes sociales, su estatura no ha cambiado y los más de 2 metros que mide siguen generándole algunos inconvenientes en la vida cotidiana: “Lo más dificil de mi tamaño es el hecho de no caber en determinados lugares. Por ejemplo, en el transporte público, en aviones, todo es muy pequeño, necesito viajar en clase ejecutiva sino no entro en los asientos y eso es más caro. En los autobuses necesito ocupar dos asientos....”.

Al referirse a las diferencias en cuanto a la preparación que requiere subirse a un cuadrilátero o levantar media tonelada en un escenario, Bjornsson reconoció que no es sencillo, pero está preparado: “Sabía que iba a necesitar un montón de trabajo. Es un nuevo desafío porque es ir de mi deporte hacia uno completamente nuevo y eso es desafiante”. Además, aclaró que Eddie Hall también está atravesando el mismo proceso, por eso programaron el combate para septiembre de 2021, más de un año después de anunciarlo: “Somos dos tipos grandes que estamos cambiando nuestros cuerpos. Pasamos de ser dos tipos muy fuertes a ser más atléticos. No creo que la fuerza sea todo en el boxeo, hay técnica, velocidad, trabajo de piernas y debes tener cierta capacidad de resistencia para aguantar todos esos rounds. Creo que si estás en buena forma, si tienes esa resistencia, puedes ganarle a alguien que es mejor que tu”.

En lo que refiere al estilo de entrenamiento, admitió que son diferentes ya que aquí necesita mucha más movilidad y agilidad, pero adelantó que su cuerpo está preparado para esto por su pasado como basquetbolista: ”Yo tuve una carrera corta en el baloncesto y de ahí traje el trabajo de los pies, aquí debo moverme mucho y mis piernas parecen ya están entrenadas para eso, al menos eso vengo escuchando de la gente con la que estoy trabajando”.

La siguiente prueba del islandés dentro del cuadrilátero, será en Las Vegas ante Eddie Hall. Como ninguno de los dos luchadores es boxeador profesional, el duelo que se celebrará en septiembre no tendrá ningún título en juego, aunque el ganador se quedará con el prestigio de ser el hombre más fuerte del mundo fuera y dentro de un ring.

