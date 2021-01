La estrategia de la Bruja Verón para arrebatarle a Marcos Rojo a Boca

Marcos Rojo, entre una propuesta que lo seduce de Boca y un pedido de La Bruja Verón para que vuelva a Estudiantes de La Plata

Pocos días atrás, el noruego Ole Gunnar Solksjaer, entrenador del Manchester United, confirmó que los argentinos Marcos Rojo y Sergio Romero “no seguirán en el club” durante la próxima temporada. “Ambos tienen contrato hasta el verano (europeo), pero ninguno seguirá en Manchester United”, aseguró el DT de 48 años, en conferencia de prensa.

El mismo Solksjaer aseguró que la entidad británica “le está buscando” nuevos destinos a ambos jugadores, antes de que se cumplan los seis meses y puedan despedirse en condición de jugadores libres.

A partir de entonces, Boca Juniors inició conversaciones para quedarse con el pase del zaguero Rojo, a punto tal que el ex Estudiantes de La Plata reconoció en conversaciones informales con el periodismo que lo llamaron “de un club de la Argentina pera ver qué quería hacer”.

En principio, la entidad de la Ribera habría llegado a un acuerdo por un contrato por dos años al defensor, aunque “no abonaría ni una libra esterlina” para que el jugador llegue libre desde el Manchester United. Por tal motivo, Rojo debería acordar su salida con la dirigencia de Los Diablos Rojos, donde disputó 122 partidos y marcó dos tantos: uno ante Bornemouth, por Premier League, y otro ante Cambridge United, por FA Cup.

La última stories que subió Marcos Rojo entrenando

Mientras tanto, Marcos Rojo se mostró en sus redes sociales en pleno entrenamiento para la puesta a punto y frente a cada posteo, decenas de hinchas de Boca le sugieren que se ponga la casaca azul y oro.

Sin embargo, en las últimas horas se sumó una importante traba para el desembarco del defensor a Boca. Y es la estrategia de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, para repatriarlo. Según medios partidarios de La Plata, La Bruja lo habría llamado a Rojo para manifestarle que igualará cualquier propuesta que le haya hecho el club xeneize.

Por lo pronto, el Cruz Azul, que también lo tenía en sus planes, dio marcha atrás en las negociaciones al tanto de las pretensiones del futbolista de querer jugar en Argentina. ¿Será en Boca o en Estudiantes de La Plata nuevamente?

Ahora la pregunta radica en si el Xeneize y el Pincha podrán hacer frente a su alto salario, razón por la cual el Manchester United desistió de renovarle el vínculo que vencerá a mitad de año. Según el portal Transfermarkt, Marcos Rojo percibe semanalmente 177 mil dólares, unos 8,5 millones de dólares por temporada. En 2014, Los Diablos Rojos abonaron la ficha del defensor argentino en 20 millones de euros, además de ceder a Luis Nani.

En agosto de 2020, Marcos Rojo compartió una carta en su cuenta de Instagram como despedida de Estudiantes de La Plata. Entre la pandemia y diversas lesiones, el defensor jugó muy poco en el Pincha antes de su retorno al Manchester United.

“Cuando supe que volvía a Estudiantes, unos meses atrás, dije que no importaba cuánto durara este regreso y que solo quería disfrutar de la felicidad que me generaba estar de nuevo en casa. Les juro que fui feliz por ver los ojos de mi vieja llenos de lágrimas antes de entrar a jugar. Por pisar el césped del Uno. Por el apoyo de las glorias de mi club. Por recibir enormes gestos de cariño y aliento de toda la familia “pincharrata”. Por vestir una vez más los colores de mi vida”, comenzó su carta.

“Sé que no alcanzó. Sé que quizás estaré en deuda por no devolver tanto amor e incondicionalidad. Me toca despedirme y me voy con el sueño atragantado, con un sabor agridulce y masticando la bronca de saber que al esfuerzo y las ganas de volver les faltó el fútbol”, continuó. Y cerró: “Seguramente no sea el momento de jurar y prometer regresos, pero les juro que me voy más “pincha” que cuando regresé, porque en el diccionario de Estudiantes los sueños, la lucha y la pertenencia mandan”.

Sus compañeros y el propio presidente del club le devolvieron el gesto. “A pesar de que duró poco, fue lindo volver a reencontrarnos. Metele con todo negro”, escribió Javier Mascherano, quien ya se retiró del fútbol. “Grande, negro querido. ¡¡Ya nos volveremos a encontrar!! Todo lo mejor siempre”, agregó Mariano Andújar, quien tendría las horas contadas en el Pincha. Mientras que Verón dijo: “Nos quedamos con bronca y un poco tristes, pero la alegría de tenerte y verte al menos un rato nos la va a quitar nadie”.

¿Qué dirá el futbolista de 30 años, confeso hincha del Pincha, pero con fuertes vínculos familiares con Boca?

