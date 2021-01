El video viral que expone la actitud pasiva de los jugadores de Boca frente al Santos

El 0-3 contra Santos por las semifinales de la Copa Libertadores caló hondo en el búnker de Boca en Brasil. Hoy el plantel comandado por Miguel Ángel Russo retomará la actividad porque en breve definirá la final de la Copa Diego Maradona contra Banfield. Pero todavía hay espacio para el análisis y el debate sobre las cuestiones que propiciaron la eliminación del equipo en el certamen continental. Un video se viralizó en las últimas horas en las redes sociales y puede servir como muestra para ejemplificar lo que aconteció en San Pablo.

Transcurría el primer tiempo del duelo contra el Peixe y el Xeneize estaba 1-0 abajo en el tanteador, cuando recuperó la pelota en el primer cuarto de cancha pero tardó mucho más de la cuenta en realizar una transición. La cámara captó a varios futbolistas del mediocampo y la defensa caminando, como ahogados, sin aparecer como opción de descarga y apenas atinando a acomodarse en su sector de la cancha.

El hallazgo del periodista Fabián Taboada tuvo cientos de comentarios y miles de retuis y likes en Twitter. Eduardo Salvio, al no hallar opciones para verticalizar el juego, da un giro y da un pase atrás para Carlos Izquierdoz, que recibe y abre para el lado izquierdo donde se mostró Jorman Campuzano, el único que mostró un mínimo desmarque en la maniobra. El resto, con aspecto cansino, nada más se acomodó. Si bien los jugadores del Santos no estaban presionando la salida y apenas se los ve regresando al trote al venezolano Yeferson Soteldo y Kaio Jorge, llamó poderosamente la actitud de los hombres xeneizes en este lapso del juego en particular.

En escena figuraron Leonardo Jara, Lisandro López, Frank Fabra y Diego González. Y quizás por esto el entrenador decidió reemplazar en el entretiempo a Jara y González, para darles minutos a Julio Buffarini y Nicolás Capaldo. López estuvo lejos del aprobado y Fabra, el más flojo de todos, terminó siendo expulsado por un pisotón a Marinho, lo que complicó aún más las cosas en la etapa final.

A Carlos Tevez, el único que estuvo cerca de aprobar junto a Esteban Andrada, se lo vio muy fastidioso con la actitud de algunos compañeros a lo largo de los 90 minutos. El seguimiento de las cámaras expuso el fastidio del capitán, que pudo haber disputado su última Libertadores y en estos momentos, a pocas semanas de cumplir los 37 años, debate su futuro profesional por cuestiones personales que trascienden lo futbolístico.

