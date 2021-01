El incómodo momento al aire entre Mariano Closs y Juan Simón en pleno debate por el nivel de un jugador de Boca

El incómodo momento de Mariano Closs con Juan Simón

El debate acalorado en el programa de Mariano Closs apuntaba contra los jugadores que no habían dado la talla para vestir la camiseta de Boca tras la eliminación ante Santos. El conductor del envío decidió ser “antipático” y tirar sobre la mesa el nombre de Leonardo Jara para criticar su nivel. En la discusión estaba involucrado, justamente, Juan Simón, quien se desempeñó durante dos años como director deportivo del Xeneize. El destacado relator apuntó contra el directivo que decidió contratar a Jara sin tener en cuenta que el responsable de tal determinación había sido su actual compañero.

“Es antipático tirar nombres, pero de verdad: ¿Jara está para jugar en Boca?”, preguntó Closs en la mesa de ESPN F12. “Hace cuatro años que está en Boca”, le advirtió Simón, quien fue el responsable de fichar al futbolista a comienzos del 2016. “Dale Juan, dejate de embromar. Tiene problemas de marca, al ataque no sabe pasar. Dale no seas así. Si alguien eligió para que Jara jugara en Boca...”, disparó Closs pero de repente fue interrumpido antes de poder concluir su opinión.

“Yo...”, le dijo Simón quien estuvo en el cargo de manager entre septiembre del 2014 y agosto del 2016. “Ah, ¿vos fuiste? Mirá vos...”, dijo con cierta desorientación el conductor del programa.

“Vos elegís jugadores pero no sabés cómo le puede pesar la camiseta o no”, justificó su determinación Simón. En lo que se recibió como un clima de cierta confusión por lo ocurrido, Closs buscó disipar el cruce: “Vos me decís hace cuatro años, debe ser bueno entonces. Tuvo una mala noche ayer...”. “Hace cuatro años que está ahí”, insistió el ex futbolista de Boca y la selección argentina. “No lo usaron nunca Juan, dejate de embromar”, le contestó el relator.

“Alguien deja que siga ahí. Yo lo elegí en su momento. Los primeros partidos, creo que el primer año de Jara no fue malo. Pero después sigue porque lo eligen”, se descargó el hoy panelista. Rápidamente, la escena se hizo viral en las redes, más allá de que el foco del debate se disipó y se repartió entre los otros integrantes de la mesa.

Jara arribó a La Ribera durante los primeros días del 2016 tras iniciarse en Estudiantes. Boca había abonado por su pase una cifra cercana a los 3 millones de dólares según se informó por entonces. Si bien se marchó durante el 2019 para jugar en el DC United de la MLS, volvió al Xeneize en el 2020 y estuvo en los planes de Miguel Ángel Russo. Fue titular contra Santos en la semifinal de vuelta como lateral derecho, pero el DT lo sacó en el entretiempo y produjo el ingreso de Julio Buffarini.

Todo este cruce incómodo entre Closs y Simón se inició a partir de un pedido de “evaluación” que deberían hacer los dirigentes de Boca luego de este adiós en la Copa Libertadores. “Este es un partido bisagra. No tiene que explotar todo. Pero van a tener que ser evaluados”, aclaró Closs luego de la situación. “Uno solo no entra en la evaluación, que es Tevez”, sumó Simón. Y ahí el relator intentó explicar lo ocurrido: “Yo cuando empecé por Jara, empecé por la formación de Boca eh...”.

