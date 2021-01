El fuerte cruce de la Bruja Verón con un hincha que le recriminó por el presente de Estudiantes de La Plata

Juan Sebastián Verón (La Plata, Buenos Aires, 1975). EFE/ Demian Alday Estévez/Archivo

El presente de Estudiantes de La Plata no es el mejor. El Pincha cerró su participación en la Copa Maradona último en la Zona Complementación junto con Godoy Cruz con apenas cuatro unidades. En primera fase, no le alcanzó para clasificar a la Zona Campeonato para ir en búsqueda del título y el boleto que le brinde su estadía en la Copa Libertadores. Tampoco en la Sudamericana.

Por este motivo, salió eyectado del banco el Leandro Desábato con dardos hacia el presidente Juan Sebastián Verón. “El sábado nos dio fuerzas y después me enteré que habían hablado con otro DT. No me gustaron las formas de la dirigencia”, arremetió el Chavo.

Y justamente, el presidente del Pincha vivió otro momento incómodo en el club, esta vez con un hincha que le recriminó el momento del club a través de las redes sociales. “Estás en un cumpleaños Seba! Nos ganan todos, TODOS eh... y para colmo no vas vos de 1, pero no te corres.. Vas de 2...”, escribió el usuario Pasillopincha en Instagram, en alusión a la última derrota ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

El cruce entre Verón y un hincha de Estudiantes de La Plata en Instagram

La respuesta de La Bruja no se hizo esperar. “Vos sos un desagradecido y no te da para poner la cara.. estás atrás de un nick.. 3 vueltas olímpicas cuando antes las veías en foto blanco y negro, y un estadio cuando solo te mostraban papelitos.. en un cumple estás vos”, contestó sin pelos en la lengua el dirigente, recordando los Apertura 2006 y 2010 y la Copa Libertadores 2009 que Estudiantes ganó con Verón como futbolista y la construcción del Estadio Jorge Luis Hirschi durante sus mandatos como presidente.

Mientras Ricardo Zielinski fue presentado como nuevo entrenador, Juan Sebastián Verón seguirá en la cúpula dirigencial pero no ya como presidente, como le recriminó el usuario de Instagram. En este sentido, en Estudiantes de La Plata podría haber comicios luego de seis años.

“¿Si voy a pasar de presidente a vice? Yo puedo decir que este grupo va a seguir, después decidiremos quién irá como cabeza. Esta no es una gestión unipersonal. Son muchos los que hicieron un gran trabajo y Martín (Gorostegui) es uno. Merecía la vicepresidencia (llegó a ese lugar en el segundo mandato de Verón) y tranquilamente hoy puede ser el presidente del club”, confirmó Juan Sebastián Verón en Cielosports, por FM Cielo. De esta manera, Martín Gorostegui, actual vice 1°, podría ser su sucesor en la presidencia de cara a las elecciones que no se celebran en el club desde 2014, cuando las ganó el ídolo, sobre la fórmula del ex presidente Enrique Lombardi, quien estuvo acompañado por Carlos Bilardo, por el 75,53 % de los votos.

“Hoy es fácil presentarse, pero me gustaría que haya elecciones. Yo también me postularía así, en un club con superávit, que anda caminando, con un estadio ya hecho, pero está bueno que lo hagan. A nosotros con lo de la cancha nos tiraron una muy difícil, pero creemos que como grupo podemos seguir haciendo crecer a la institución”, cerró fiel a su estilo Verón.

