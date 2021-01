Marcelo Tinelli, tras la salida de Mariano Soso y las peleas en el vestuario de San Lorenzo: “El que se quede debe demostrar ganas de jugar en el club”

Marcelo Tinelli quiere un técnico que sea "probado" en el fútbol argentino (Foto NA).

El presente futbolístico de San Lorenzo es delicado. Perdió el rumbo en la Copa Diego Maradona y con la reciente renuncia de Mariano Soso en el cargo de director técnico. Su presidente, Marcelo Tinelli, habló sobre la salida del DT, los problemas internos en el plantel y lo que viene. Aseguró que su equipo, que viene de ser goleado 4 a 1 ante Banfield, “no lo representa” y reclamó un plantel con “espíritu camboyano y jugadores que se maten”. Además, entre líneas, dejó otros títulos importantes.

“San Lorenzo atraviesa un duro momento en muchas situaciones. Todos en el club estamos detrás y queremos cambiar la situación. Los dirigentes estamos a toda hora metidos en el club para sacar esto adelante. Hay que replantearse algunas cosas. El equipo jugó bien la primera fase de la Copa Maradona, pero no la segunda”, aseguró en una entrevista con TNT Sports.

Sin chances en el certamen local y sin rumbo en el juego, respecto de la salida de Soso, reconoció que “tal vez algunas cosas de conducción que no anduvieron, pero quiero agradecerle a Mariano que es un caballero y entendió que tenía un ciclo terminado. San Lorenzo tenía que cambiar y él dijo que no quería cobrar ningún peso más de lo que debía y nos pareció muy bien cómo nos vino a hablar”.

Luego dejó un mensaje para todos los jugadores del plantel. “El que se quede en San Lorenzo tendrá que demostrar ganas de jugar en San Lorenzo, si no, no hay problemas, voy y lo despido en la puerta. Llámense como se llame. Sea quien sea. Que demuestre ganas y que diga ‘muero por esta camiseta’. El que se ponga la camiseta de San Lorenzo tiene que priorizar el club antes que su nombre”, sentenció.

Marcelo Tinelli: "Quiero jugadores con espíritu camboyano".

“Insisto, lo primero son las ganas que tengan de jugar en San Lorenzo. Cuando vuelvan de sus vacaciones se los voy a ir a preguntar. Sé que todos tienen ganas y será como cuando uno renueva sus votos en el casamiento”, agregó.

“Me gustan los planteles con ganas. Donde todos se abracen por un objetivo. Que todos estén detrás de un objetivo. Veía a los jugadores de Talleres cómo festejaron sus goles, todos juntos, y eso es lo que quiero para mi equipo. Lo mismo vi ayer en los chicos de Banfield. Quiero recuperar el espíritu de ‘Los camboyanos’, jugadores que se maten”, remarcó. También reclamó lo mismo para toda la dirigencia del club: “El bien común es importante. Hablar mal de atrás no sirve y lo digo para jugadores y dirigentes”.

“Los Camboyanos” fueron los jugadores de la segunda parte de los años ochenta. Se los denominó así porque a pesar de las crisis económicas del club y de no tener una cancha fija, no mermó en sus rendimientos dentro de la cancha.

Lejos de aquella comunión en el campo de juego, hoy la situación es delicada y hubo otro controversial episodio en el vestuario tras la derrota ante El Taladro, donde los hermanos Oscar y Ángel Romero fueron otra vez los apuntados. “No me gusta hacer nombres particulares de ningún jugador de San Lorenzo. Para mí son dos grandes jugadores y está probado. Hay cuestiones que se exceden. Por lo que pasó en el vestuario luego del partido contra Banfield, que me informaron que hubo algunas recriminaciones, hemos pedido un informe. No me corresponde a mí estar juzgando. A veces se contaron cosas que realmente no son como fueron porque hay que estar de cerca en el club día a día”, agrego.

Hoy los hermanos paraguayos postearon en sus redes “un cierre de campeonato donde no pudimos cumplir con el objetivo. Agradecidos por el cariño y apoyo de todos a lo largo de este tiempo. ¡Vamos San Lorenzo!”. Sobre su futuro, Tinelli aseguró que “tienen contrato con el club y el mensaje que pusieron hoy me pareció bueno, para nada sonó como una despedida”.

Sobre por qué no resultaron los últimos entrenadores, explicó que “no salieron las cosas porque esto es fútbol y no es una ciencia exacta. Tal vez San Lorenzo no tuvo la capacidad para recibir a los técnicos o lo mismo los jugadores. Por ejemplo, hemos tenido a Almirón que nos ganó 4 a 0 en la cancha de River y cuando vino a San Lorenzo no anduvo. Seguramente puede haber cosas que nosotros no hicimos bien. Todos hemos formado parte del colectivo y tenemos nuestra responsabilidad. Nadie se equivoca solo. Lo que se vio de San Lorenzo contra Gimnasia me pareció horrible y muy malo lo de Banfield. No es un equipo que nos representa”.

¿Qué tipo de DT buscará? “Tenemos que traer a alguien que sea probado en el fútbol argentino. Así como miramos refuerzos locales para el plantel también lo será con algún entrenador. Creemos que los juveniles tienen que tener su lugar porque hay que bajar los costos del plantel profesional. Tenemos ganas de encarar un nuevo proceso lo más rápido posible y que el día 21 (de enero) ya haya un nuevo técnico cuando arranquen las prácticas”, respondió.

Marcelo Tinelli: "San Lorenzo necesita un técnico probado en el fútbol argentino"

Habló de dos posibles candidatos. Una fija es Néstor Raúl Gorosito. “No hablé con él. Tuvimos varias reuniones con la secretaría técnica. Con Pipo tengo una devoción particular. Lamentablemente los tiempos suyos y los nuestros no han coincidido. Tengo una relación estupenda con él y tiene campos cerca de Bolívar”. Más allá del comentario de Tinelli, Infobae pudo saber que es hoy el que más chances tiene de tomar el cargo. Pipo viene de ser campeón con Olimpia de Paraguay en el certamen local.

También se refirió a Hernán Crespo, que se apresta con Defensa y Justicia a jugar las semifinales de la Copa Sudamericana. “Me parece un gran entrenador, es hincha de San Lorenzo y eso nos gusta mucho. Pero no vamos a sacarle un técnico a nadie”, aseveró.

A su vez dejó en claro que “no voy a cambiar a nadie en la Secretaría Técnica. Hugo Tocalli hizo un gran trabajo en San Lorenzo porque detrás de él hay una solidez importante. Tanto el Beto (Acosta) como el Pipi (Romagnoli) trabajan muy bien y hay que respaldarlos. Incluso al Pipi, cuando se lo decida, podría ser DT del club”.

Por último, quien también es presidente de la Liga Profesional de Fútbol, les respondió a quienes sostienen que el actual torneo local está devaluado. “Tiene un nivel espectacular. Es pos pandemia y estuvo muy bien armado. Llegan dos equipos bien armados a la definición. Y han debutado cerca de 90 chicos de las inferiores en el campeonato”.

San Lorenzo busca recuperarse y cerrar cuanto antes la llegada de su próximo entrenador. Marcelo Tinelli ya trabaja en ello y también dejó en claro cuáles serán las pautas en el plantel donde, según se desprende, busca más unión y que el club debe estar encima de todo y de todos.

