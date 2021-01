Sorpresa: Diego Dabove renunció como técnico en Argentinos y es candidato a dirigir en tres clubes grandes

Diego Omar Dabove renunció a su cargo en Argentinos Juniors y suena en 3 equipos grandes. Foto: Florencia Downes

Diego Dabove presentó la renuncia a su cargo en Argentinos, tras la finalización de la Copa Diego Armando Maradona y suena como posible sucesor de Sebastián Beccacece en Racing, de Lucas Pusineri en Independiente y de Mariano Soso en San Lorenzo.

El director técnico se comunicó esta mañana con el presidente del club de La Paternal, Cristian Malaspina, y le anunció su salida a pesar de contar con un año más de contrato en vigencia, luego de terminar como segundo en la Zona A Campeonato, por detrás de Boca y de clasificarse para la Copa Libertadores del 2021.

Lo llamativo es que el entrenador suena en los dos clubes de Avellaneda, con el antecedente de que Víctor Blanco ya lo había buscado sin demasiada suerte el año pasado cuando se decidió por renovar en Argentinos.

“Vamos a buscar técnicos que, en lo posible, no estén trabajando para no sacarle el entrenador a ningún club”, había dicho el titular de la Academia en las últimas horas y reconoció que el futuro DT debe estar “convencido” de dirigir al equipo albiceleste. “El técnico que venga a Racing tiene que estar convencido y no vamos a entrar en puja con ningún club. Si el técnico tiene algún tipo de duda, ni nos vamos a reunir seguramente”, completó en diálogo con Radio La Red.

Si bien en el Cilindro tienen otras opciones como la de Juan Antonio Pizzi y Pablo Lavallén, el antecedente de Dabove cuando integró el cuerpo técnico que lideró Diego Cocca y finalizó con el título del 2014 podría inclinar la balanza. Además, el ex Argentinos firmaría por un contrato inferior al que pretende el ex DT de las selecciones de Chile y Arabia Saudita.

En la vereda de enfrente, en cambio, el panorama es más complejo. En el último tiempo Nicolás Burdisso rechazó la propuesta para asumir como manager en reemplazo de Jorge Burruchaga, dado que le comunicó al secretario general del club, Héctor Yoyo Maldonado que no aceptará la oferta.

El ex defensor no recibió buenas referencias por parte de su hermano Guillermo, quien jugó en el Rojo en la temporada 2018/19 y en octubre del año pasado decidió iniciar acciones legales contra la entidad por una importante deuda salarial.

No está decidido si la dirigencia encabezada por Hugo y Pablo Moyano apuntará a otro candidato o finalmente se abocará directamente a la búsqueda de un entrenador que ocupe el puesto que dejó vacante Lucas Pusineri.

Finalmente, San Lorenzo también demostró interés por sumar a Dabove al Bajo Flores, aunque su preferencia es la de Néstor Gorosito, principal apuntado para suceder a Mariano Soso.

Pipo aseguró que no tiene “nada para decir” al respecto, luego de regresar a Paraguay, donde dirige a Olimpia, campeón del fútbol de ese país. “¿Tiene todo arreglado con San Lorenzo?”, lo abordó un periodista de la emisora guaraní ABC Cardinal cuando se retiraba del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, a lo que el ex volante respondió: “No tengo nada para decir, nada para hablar”.

Diego Dabove es el hombre del momento. El estratega dirigió un total de 64 partidos en el elenco de La Paternal, con 27 victorias, 22 empates y 15 derrotas (53,65 por ciento de efectividad) y durante su paso se vendieron jugadores por cifras millonarias como Alexis Mac Allister (Brighton And Hove de Inglaterra), y otros por números menores pero que sirvieron para sanear la economía de la entidad porteña como Damián Batallini, a préstamo en San Luis de México.

“Argentinos viene de dos años con Diego de un proceso muy exitoso, maravilloso y competitivo y es lógico que cuando los clubes grandes buscan entrenadores suena el nombre de él”, dijo el presidente del Bicho quien se encuentra de vacaciones en el interior del país.

Dabove dio un paso al costado mientras sueña con dar un salto en su carrera. Ahora Argentinos deberá buscarle un sustituto a poco más de un mes del debut en la Copa Libertadores y en el nuevo campeonato doméstico. Mientras tanto, lo más probable es que el futuro del DT esté en Avellaneda o el Bajo Flores.

