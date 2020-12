Los lesionados y qué equipo pondrá ante Boca, el legado que dejará en River tras su salida y un mensaje a los argentinos: 11 frases de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo se fue preocupado tras el encuentro ante Arsenal por las bajas por lesión de Fabrizio Angileri y Milton Casco, que se suman a Paulo Díaz (Fotobaires)

Marcelo Gallardo habló con ESPN al término del encuentro que River le ganó a Arsenal por la Copa Diego Maradona. El Millonario superó con justicia por 2-1 al equipo de Viaducto, pero perdió la cima por diferencia de gol a manos de Boca, que goleó 3-0 a Huracán. Justamente, el Xeneize será el próximo rival del equipo de Núñez, el próximo sábado 2 de enero, desde las 21:30 en La Bombonera.

El Muñeco analizó el triunfo, que estuvo opacado por las lesiones de Fabrizio Angileri y Milton Casco. El mendocino comenzó como titular pero debió ser reemplazado a los 16 minutos de partido por su compañero en el puesto, que tampoco pudo terminar el encuentro por una molestia muscular. Ambos se suman a Paulo Díaz, quien el último sábado acusó un problema físico y este lunes se someterá a estudios por una sinovitis de cadera.

Lesión de Angileri de River

“Es muy difícil que puedan llegar al partido de Boca, como el de Copa”, lamentó Gallardo, en alusión al Superclásico del próximo sábado y a la primera semifinal de la Libertadores del martes 5 de enero ante el Palmeiras de Brasil. “Santos Borré solo tiene un golpe”, continuó el DT llevando tranquilidad por lo que le ocurrió al colombiano. “Pero perdimos dos jugadores en el mismo puesto (por Angileri y Casco). Vamos a tener que trabajar en pos de lo que viene para encontrar soluciones”, amplió.

Sobre el equipo que pondrá ante Boca, el Muñeco precisó: “Los futbolistas jugar, la única diferencia entre el 2 y el 5 de enero son tres días y hay mucha carga mental. Y Boca va a tener un día más de recuperación, tal vez eso le dé para jugar con todos y a nosotros tal vez no. Tengo que pensar en el primer partido de Copa, si bien el de Boca es importante, el de Copa es más importante todavía, porque es una serie semifinal y estamos a dos partidos de jugar una final de Copa. Eso no quita que para el sábado ponga el mejor equipo posible, lo más competitivo que pueda”.

Lesión de Milton Casco

Gallardo se refirió a los cruces de semifinales de la Copa Libertadores, donde River enfrentará a Palmeiras y Boca al Santos y, frente a una hipotética nueva final de Copa ante el Xenezie, pidió respeto por todos los rivales. “Hay que respetar a los rivales que tenemos enfrente que son muy fuertes también. Los partidos hay que jugarlos, estos dos equipos que vamos a enfrentar no están peleando el campeonato, sacó un poco de diferencia San Pablo, que enfrentamos en la fase de grupos y está peleando el torneo brasileño. Tanto Palmeiras como Santos apuestan por la Copa. No va a ser fácil para ninguno de los dos. Sería un error enorme pensar en una final con Boca, tenemos muy claro que el partido más importante es con Palmerias. Sabemos que van a hablar, es parte del show, pero hay que respetar”. Y agregó: “Es difícil que no haya fervor desde las tribunas, hoy no lo tenemos. El enfoque tiene que ser con mucha concentración para salir a jugar con los atributos que mencioné”.

Cambio de Santos Borré

Como pocas veces ocurrió, el Muñeco habló del legado que deja en River y del que venga en su lugar cuando decida no continuar en el club. “Más allá de quién venga o no venga, lo importante es la institución, la estructura, para que esté una base consolidada, para que el que venga encuentre algo establecido. En todos estos años, es difícil de explicar, pensando por todo lo que pasamos, porque uno sigue en el tren, pero mientras siga, mantendremos esta mentalidad de competir por todo. Y cuando me vaya me iré con la frente alta, sabiendo que no hay más por hacer, con el orgullo de haber vivido todos estos años como viví, sin reprocharme nada. Con el trabajo y el acompañamiento de todos”.

Antes de despedirse, el entrenador de River descartó colocar a Ponzio como lateral como lo llegó a utilizar Passarella y en relación a los refuerzos, aseguró: “No lo pienso porque hasta el 29 de enero no podemos incorporar. Hay que pensar en lo que tenemos para estos partidos que vienen”. Y cerró con un mensaje a la sociedad que sufre por la pandemia de coronavirus: “Voy a brindar por la salud de todos los argentinos”.

River 2-1 Arsenal

Otras frases destacadas de Marcelo Gallardo:

”Hicimos un buen partido, más allá del resultado fuimos muy superiores. El equipo me gustó, ante un rival difícil, cerrado atrás, no le dimos la chance de contragolpear. Sí, claramente nos deja un sabor amargo, en dos días perdimos tres jugadores importantes”.

“Enzo (Pérez) hizo un gran partido, como todo el equipo. Sólido y enfocado en lo que pedía el partido y la entrada de Nacho (Fernández) le vinieron muy bien esos minutos”.

“Tuvimos un bache después de los primeros partidos de Copa y hubo un bache en el inicio de la Liga Argentina, pero volvimos y estamos en muy buen nivel nuevamente, con buena circulación de pelota y funcionamiento en todas las líneas. Esperemos sostenerlo pese a todas las bajas”.

“No pienso en no jugar algo por miedo a perder. No pasa por mi mentalidad. El miedo bueno es el que no te paraliza, y a mí no me paraliza. En los últimos años hemos demostrado que no nos ha paralizado. Sí están los temores, obviamente. Si te toca ganar, festejaremos, y si nos toca perder, perderemos. Respeto los pensamientos de los demás. Si estoy acá es para empujar, inculcar una mentalidad de ir para adelante, sin conformismos ni achancharnos”.

“Mi forma de ser es esa, si nos hubiésemos llamado a conformarnos, relajarnos, no estaríamos hablando de esto. Me hubiese ido en la primera Libertadores y me hubiese perdido todo lo demás. Qué frustración hubiese sentido. Estaba convencido de que se venían cosas más lindas, y hoy estamos a pasos de volver a jugar otra final”.

“Los cambios acá funcionan con naturalidad, es parte del ADN, el equipo está por encima de los nombres. La institución está por encima de los jugadores. Dentro de las reglas está competir. Y yo intento ser justo con todos. A veces no tienen que ver los nombres, tienen que ver las actualidades y yo me baso en la actualidad del futbolista, más allá del nombre. No voy dejar de agradecer nunca a los jugadores que nos dieron el 100 %, no juegan y siguen estando, o te siguen llamando por teléfono. Si me equivoco es siempre con buena leche y ellos lo saben”.

