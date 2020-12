Las señales que dio Lionel Messi sobre su futuro cuando termine la temporada

Messi: "Me quedo hasta que termine la temporada"

No suele hablar pero, cuando lo hace, sus frases dejan mucha tela para cortar. Lionel Messi brindó una extensa entrevista al medio la Sexta en la que se refirió a sus inicios en España y el Barcelona, su actualidad, las rispideces con Josep Maria Bartomeu y también su futuro. A seis meses de que culmine su vínculo con la entidad catalana, sembró aún más dudas.

“No tengo nada claro hasta que termine el año. Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos. Sé que hay mucha gente del Barça que aún me quiere, pero voy a hacer lo mejor para el club y para mí. Además, yo quiero vivir en Barcelona y estar dentro del club de alguna manera cuando me retire. Es una historia de amor desde muy chiquito con el club y la ciudad. Termine como termine, no se debe manchar todo lo que supuso mi carrera. Siempre todo se supera y ya veremos el final”, comentó la Pulga, que en las últimas horas fue vinculado más que nunca al Paris Saint Germain por el inminente arribo de Mauricio Pochettino, quien lo habría pedido.

El rosarino aseguró que todavía no sabe si se marchará del Barça aunque sí aclaró que si lo hiciera, “me gustaría hacerlo de la mejor manera y poder volver en un futuro al club” ya que “el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador”.

Ahora bien: desde hace meses se rumorea que Messi podría llegar a desembarcar en la Premier League para vestir la camiseta del Manchester City, donde compartiría vestuario con su amigo personal Sergio Agüero y volvería a ser dirigido por Josep Guardiola, a quien elogió efusivamente. Los Ciudadanos se mantienen a la expectativa y los trascendidos afirman que le harían una oferta integral de 5 años de duración, con tres en Inglaterra y otros dos en el New York City de la MLS de Estados Unidos. Cabe remarcar que el Abu Dhabi United Group tiene acciones en ambos equipos y es una de las que está tras los pasos de Messi.

El futuro de Messi, tema del que se hablará en el próximo semestre (REUTERS/Albert Gea)

Leo, que había anticipado que hablaría de todos los temas en esta entrevista, sorprendió con una respuesta: “Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos, vivir esta experiencia”. Esta contestación invita a pensar que el 10 argentino está al menos evaluando la chance de marcharse en el corto plazo de territorio catalán y también de militar en la liga norteamericana.

“Hoy por hoy estoy bien y centrado en estos seis meses, en luchar por lo que se pueda y no piensa en cómo terminará el año porque no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer. No lo sé tampoco”, expresó al mismo tiempo que aseguró que jamás se pondría las camisetas del Real Madrid ni el Atlético. Y se mostró un tanto disgustado por los dichos de Carles Tusquets, presidente interino de la institución, quien aseguró que si de él hubiera dependido, lo habría vendido: “No hacía falta que dijera eso y más siendo un presidente que está de paso. Debería opinar más de lo que se viene que de lo que pasó”.

Por primera vez, Messi le puso nombre propio a una actividad a la que se podría dedicar una vez que cuelgue los botines: “No sé qué haré cuando me retire, pero seguro que algo relacionado con el fútbol. No me veo de entrenador; a lo mejor director deportivo, intentando traer los mejores jugadores para el club en el que esté”.

