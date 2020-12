Dura radiografía del presente del Barcelona y cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona: las mejores frases de la entrevista a Lionel Messi

Se publicó completa la última entrevista de Lionel Messi (REUTERS/Juan Medina)

Finalmente se publicó completa la entrevista que Jordi Évole, del medio la Sexta, le hizo a Lionel Messi antes de que finalice un 2020 especial, en el que estuvo muy cerca de marcharse del Barcelona y en el que comenzó la recta final de su último tramo de contrato con una gran incógnita: ¿lo renovará? Hace algunas horas se había emitido un adelanto en el que había elogiado a Josep Guardiola y, a la vez, habló del presente institucional del Barça.

El rosarino habló de todos los temas habidos y por haber, dejó un preocupante semblanteo del club catalán y también se refirió a cuestiones personales.

LAS MEJORES FRASES DE LIONEL MESSI

Su historia en Barcelona

· “Hoy por hoy estoy bien. Es verdad que pasé muy mal lo momentos del verano y los de antes, por cómo terminó la temporada. Después vino el burofax... Pero ahora me encuentro bien y con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. Estoy ilusionado aunque el club está pasando momentos complicados. Son momentos difíciles, como para todo el mundo. El club está realmente mal, muy mal, será difícil volver a estar donde estábamos”.

· “Mi llegada (a Barcelona) fue un momento difícil, porque tenía 13 años y lo dejaba todo. Amigos, país... venía a un lugar donde no me conocía nadie. Cuando nos quedamos solos, mi papá me dijo que qué hacíamos, si seguía en busca de mi sueño o regresábamos a la vida de antes. Tenía claro que quería quedarme, aunque en los primeros meses sufrí mucho ya que no podía jugar por tema de papeles”.

Messi durante el partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la pasada temporada frente al Bayern Múnich. EFE/EPA/TIAGO PETINGA)

· “Siento todo por esta camiseta. El Barça es mi vida. Llevo aquí desde los 13 años, he vivido más en Barcelona que en Argentina y el club me lo dio todo como persona. Tengo una relación de amor por lo que viví desde que llegué acá. Mis hijos también nacieron aquí”.

· “Soy muy calentón y tras la calentura me arrepiento. No me gusta perder. Y el 8-2 fue un momento duro por cómo se perdió. Veníamos arrastrando un año muy difícil y podíamos perder, pero no de la manera que lo hicimos”.

· “Si volvería a enviar el burofax? Sí, porque es una manera de hacerlo oficial. En los últimos seis meses le dije al presidente que me iba, pero él me decía que no y lo quise hacer oficial”.

La muerte de Diego Maradona

· “Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi papá. Era una locura. No lo podía creer. Sabíamos que Diego no estaba bien pero no podía creer que hubiera muerto. Fue algo terrible y en ese momento una locura”.

· “No me planteo un funeral como el de Maradona ni quiero pensarlo, pero era normal por lo que fue Diego y por lo que hizo por Argentina. Era normal esa locura que fue para despedirlo, porque lo merecía todo”.

Messi homenajea a Maradona tras su gol al Osasuna. Camp Nou, Barcelona, España. 29 de noviembre de 2020. REUTERS/Albert Gea

· “La camiseta que saqué en homenaje a Maradona me la regaló la gente de Newell’s. Tenía el convencimiento de que iba a marcar y eso que llevaba partidos sin hacer goles. Fue raro porque apareció de una jugada de la nada, cuando menos lo busqué”.

“¿La jugadora que se negó a hacer un minuto de silencio por él? Cada uno es libre de opinar y de hacer lo que quiera. No a todo el mundo le gustó Maradona por su manera de vivir. Cada uno es libre de actuar”.

· “¿Si pienso en la muerte? “No, aunque pienso en lo que habrá cuando no esté yo, cómo quedarán mis hijos, mi familia... pero espero no pensar muchas veces”.

Infancia y preferencias personales

· “Tendría que haber ido al psicólogo. Debería dar ese paso, incluso Antonella me lo dice, pero no lo hago. Sé que lo necesito por lo que hago, pero soy muy reservado”.

· “Cuando empecé a ser profesional, dejé de lado el hincha que tenía adentro. Ahora mi pasión son mis hijos, que tengo que ir corriendo detrás de ellos. Como deportistas, admiro a muchos. Rafa Nadal, Federer, LeBron... en todos los deportes hay deportistas admirables por su trabajo. Cristiano en el fútbol también”.

· “En mi infancia siempre recuerdo pelotas o botas como regalos relacionados con el fútbol. Incluso recuerdo un balón que era carísimo y que era la oficial de la Liga. Mi papá y mi mamá siempre hicieron lo posible porque celebráramos bien la Navidad. Papá Noel siempre se portó bien conmigo”, señala.

· “Jugaba mucho a la Play, pero cuando nació Thiago lo dejé. Ahora, que Thiago juega, ya he vuelto a jugar yo también”, señala.

Messi pasa las Fiestas junto a su familia en Rosario: recibió un permiso especial del Barcelona para extender su licencia hasta Año Nuevo

· “No he llorado por temas deportivos, aunque sufrí muchísimos, pero por otros temas sí que lloré, aunque no voy a entrar en detalles”.

· “Me gusta estar con mis hijos, jugar al fútbol... disfruto todo lo que sea estar con ellos. Todas las noches aparece alguno de ellos por la cama. Thiago ya no tanto, pero Mateo aún viene. Thiago es como yo. Introvertido, tímido... y lo pasa mal cuando le dicen algunas cosas sobre mí. de todas formas, desde los 4 años tiene los mismos compañeros y ellos mismos le protegen y le sacan de todo eso”.

· “Soy muy selectivo a la hora de elegir con quién estar, pero siempre lo pude intuir y me manejé bien. Mi vida es muy normal y a veces aburrido. Me levanto, desayuno, llevo a los chicos al cole, entreno, vuelvo, como con Antonella... la verdad, poco más. A veces he ido a comprar al super. No siempre, pero además me gusta ir. A los mercadillos ya no, porque se junta mucha gente y se hace difícil”.

La pandemia y el regreso del fútbol oficial

· “A veces la gente piensa que vivimos en una burbuja, pero estamos al tanto de todos los problemas de la gente. “Es cierto que me siento un privilegiado, pero a veces me gustaría ser más anónimo y no tener trescientos ojos mirándote. Siempre estaré agradecido porque el cariño que me da todo el mundo es espectacular. “Mi familia no era pobre, pero de clase media. No nos faltaba nada pero tampoco teníamos lujos”.

· “A nosotros nos dijeron de volver a jugar y creo que eso hizo bien a la gente que estaba confinada, poder distraerse un poco con el fútbol”.

· “Jugar en un campo de fútbol vacío es horrible. Todo hace que se iguale más. No es lo mismo venir a un Camp Nou a reventar que el hecho de que salga el equipo y no haya nadie”.

· “Lo que importa es jugar y cumplir con los contratos televisivos, de patrocinadores... se mira más por el interés económico que por el deporte en sí. pero a nosotros nos gusta jugar y entrenar y lo hacemos. No sé si somos utilizados o no, pero nos gusta lo que hacemos”.

· “Yo no juego para ser el mejor del mundo ni para que lo digan. Yo juego para ganar y para dar el máximo a mi equipo, lo mejor en cada partido. No lo hago para lucirme”.

