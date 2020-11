Ruggeri reveló las charlas que tuvo con Maradona sobre las drogas: “Yo me enojaba mucho con él”

Ruggeri habló sobre sus charlar con Maradona sobre las drogas

La muerte de Diego Armando Maradona ha conmocionado al mundo entero, pero ha afectado mucho más a aquellos que lo conocieron y que tuvieron un vínculo íntimo con él. Uno de ellos es Oscar Ruggeri, quien fue compañero del Diez en aquella selección argentina que se alzó con el título en el Mundial de México 1986. A la hora de recordar al nacido en Villa Fiorito, el Cabezón recordó los momentos buenos que vivieron juntos, pero también algunos de los más difíciles.

Ruggeri no esquivó uno de los temas más controversiales que marcaron la vida de Maradona: su adicción a la cocaína. El ex futbolista reveló algunas de las charlas que mantuvo con Diego por ese tema cuando ambos estaban aún en actividad.

“La de Maradona no era la vida de un ser humano normal Yo me peleé mucho con él, pero no por fútbol, sino por el tema de drogas. Yo me encerraba con él en la habitación, hablábamos y yo me enojaba”, contó el Cabezón en el programa de ESPN en el que oficia como panelista.

Sobre aquellas conversaciones, rememoró: “’Yo le decía: ‘¿Vos no te das cuenta que tenés el mundo a tus pies? Podés ser feliz, tenés hijas maravillosas, tenés a Claudia que te sigue para todos lados, abrís la puerta y está tu familia. Vos estás loco’. Y él me decía: ‘Hay cosas que vos no entendés, no entendés la carga que yo tengo encima’. Yo me enojaba y le decía ‘Nunca te voy a entender’”.

Ruggeri y Maradona fueron compañeros en la selección argentina (Reuters)

“Nosotros cuando salimos a jugar un partido también tenemos una carga porque está el país mirándonos. Vos lo haces de distinta manera: vos los gambeteas a todos, jugás al fútbol, te divertís. Lo tenés que hacer ahora afuera”, solía repetirle el ex defensor al Diez.

Aquellas diferencias marcaron el vínculo entre Maradona y Ruggeri. Fue por eso, que según el Cabezón, Maradona lo “esquivaba” cuando se encontraban una vez que ambos se habían retirado.

“La verdad es que no sabemos qué nos va a poner Dios en el camino, pero yo traté de hacer las cosas bien como para estar bien después de ser jugador de fútbol. Me preocupa mi cuerpo, me cuido mucho. Sé que frito no puedo comer, si la milanesa no es al horno no la como. Eso me quedo de la educación que nos dieron sobre las cosas que te hacían mal y las cosas que te hacían bien. Trato de seguir una vida normal. Sin el fútbol cuesta demasiado, pero la trato de llevar de la mejor manera. Solo tomo un vino tinto a la noche cuando ceno”, relató el Cabezón a la hora de hablar de sus costumbres fuera de la cancha.

Y, sobre las diferencias en el estilo de vida de Maradona, planteó: “Él eso no pudo. Para mí, con todo eso tapaba lo grande que era, la inmensa carga que tenía arriba”.

Es importante destacar que Oscar Ruggeri se enteró de la muerte de Maradona cuando estaba al aire en vivo. “Éste hizo conocer a Argentina en cada rincón del mundo. En cada rincón del mundo si vos decías Argentina, te decían Maradona, ésa era la respuesta. Increíble. Uno está esperando que te diga que no pasó nada, porque siempre pasaba esto con él”, dijo en ese momento para recordar a su compañero del 86′.

