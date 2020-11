El Negro Enrique apuntó contra el entorno de Maradona: “La gente que hizo eso me da pena” Foto Shutterstock

Mientras el mundo llora la muerte de Diego Armando Maradona, de a poco van surgiendo una serie de polémicas alrededor de lo que dejó la pérdida del Diez. Una de ellas fue la que destapó Héctor Enrique, ex compañero y amigo, quien apuntó fuertemente al entorno con el que convivía el astro de Villa Fiorito en los últimos años y los acusó de manejarle su teléfono celular.

“Diego se sentía olvidado, poco querido. Claro, obviamente que le iba a pasar eso porque nuestros mensajes no le llegaban”, fue la primera frase que soltó el Negro en diálogo con TyC Sports, comenzando así su fuerte descargo.

Claro que cuando le consultaron sobre esos supuestos mensajes que no le llegaban, el ex volante no dudó en responder: “Yo lo puedo decir tranquilamente, no le tengo miedo a nadie. A parte, era algo que me daba mucha bronca, el hecho de conseguir de un modo u otro el teléfono de Diego y le dejabas un mensaje ‘Diego te quiero ver, te mando un fuerte abrazo, me alegro lo que estás haciendo en Gimnasia’, y al segundo bloqueaban el teléfono. La gente que hizo eso me da pena”.

El integrante de la Selección campeona del mundo de 1986 reconoció que este accionar sobre su persona y la imposibilidad de hablar con Maradona sucedió en repetidas oportunidades. Fue así que reveló lo que tuvo que hacer un día para poder contactarse con él. “Una vez, Diego estaba dirigiendo en Mexico y el equipo de él había ganado. Diego cuando el equipo gana está allá arriba y cuando pierde está allá abajo. Entonces, le dije a mi hija ‘dame tu teléfono que a los que están al lado de Diego hoy los vamos a cagar’, así le dije, eh. Llamé del teléfono de mi hija, ellos no lo conocían y atendió Maradona. Le dije: ‘Diego, habla el Negro Enrique’, ‘Hola Negrito, que alegría que me llames’, ‘Siempre te llamo Diego. Te quería felicitar por el triunfo, me alegra que las cosas te estén saliendo bien’. De esa manera pude hablar con él y le dije: ‘Mirá que te llamo siempre pero tengo la mala suerte que me bloquean el teléfono’, ‘Yo no entiendo de bloquear, Negrito’, ‘Diego, yo sé que vos no sos, quédate tranquilo. Yo sé lo que vos sentís por mí y vos sabés lo que yo siento por vos’”, relató.

Una de las últimas veces que Enrique habló con Diego fue cuando el Diez era DT de Dorados de Sinaloa Foto REUTERS/Henry Romero/File Photo/File Photo/File Photo

Esa fue una de las últimas veces que Enrique consiguió comunicarse con Pelusa. “Después se hizo imposible hablar con Diego. Yo hacía calculo que un año y medio que no veía a Maradona, no porque yo no quería, tampoco por no quería Diego Maradona, sino que no le llegaban los mensajes”, detalló.

“No sé por qué hacían eso. ¿Se creen que ahora van a ir a los partidos de tenis, se creen que ahora se van a ir a Dubái en vuelos de primera clase? No, no, ahora no entran a ningún lado. Lo digo con mucho dolor porque a mí no me gusta meterme con nadie, pero lo que hicieron estuvo muy mal. Estoy re caliente con eso. A veces no me quiero meter en quilombo, nos privaron de ver a Maradona y a Maradona lo privaron de vernos. Hay personas que laburan cinco minutos con Maradona y se creen Maradona o más importantes que Maradona, eso es lo que me molesta”, concluyó.

