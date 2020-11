La reacción de Ruggeri al enterarse de la muerte de Maradona

Diego Armando Maradona murió a los 60 años y la noticia no para de recorrer el mundo. Su talento y forma de ser trascendieron todo tipo de fronteras y barreras. La confirmación se dio a conocer durante el mediodía en Argentina y Oscar Ruggeri, su amigo y compañero de mil batallas con la camiseta de la Selección, se enteró mientras estaba al aire en un programa deportivo que se emite por ESPN.

“A mí me confirman que Diego falleció”, fue el anuncio que ningún futbolero quería escuchar. El ex futbolista de Boca y River, quedó cabizbajo, sin hacer contacto visual con nadie, como perdido.

Al principio, impactado por lo que escuchaba, solamente se animó a esbozar: “Éste hizo feliz a todos, nos hizo feliz a todos. Qué te parece”. Y luego añadió unas palabras que dejan bien en claro el pensamiento de todos los integrantes del plantel del 86: “El capitán… el capitán y los dos centrales…”. El plantel comandado por Carlos Salvador Bilardo, a raíz de las fuertes críticas que recibieron en la previa durante la clasificación a la Copa del Mundo, crearon un lazo prácticamente irrompible, una especie de hermandad, que aún con el tiempo perdura. El Diego era el que portaba el brazalete, y el Cabezón uno de sus principales laderos.

“Éste hizo conocer a Argentina en cada rincón del mundo. En cada rincón del mundo si vos decías Argentina, te decían Maradona, ésa era la respuesta. Increíble. Uno está esperando que te diga que no pasó nada, porque siempre pasaba esto con él. Viste que tenemos un grupo, estamos hablando todos de prepararnos, no nos quisimos adelantar por esto de la pandemia, queríamos juntarnos. No pudimos ni hablar ni vernos… de locos. ¡Qué lo parió, 60 años!. El Tata 62 y Cucciuffo 40 y pico. Qué loco lo que hemos vivido con este pibe, lo que nos hizo vivir. De los momentos más lindos de mi vida. Verlo ahí adentro, la energía que te tiraba. Un crack en todos los sentidos. Si hay un tipo en el mundo que llevaba la cinta como correspondía era este. Y te lo digo yo que fui capitán. Éste era distinto a los demás capitanes y encima era el mejor de todos. Qué feliz nos hizo, loco. Íbamos a la Selección porque sabíamos que llegaba este y no podíamos no estar con él”, confesó el ex Real Madrid.

Ruggeri también se lamentó por no poder ir a verlo luego de su última operación: “Y encima no poder estar con él, ni despedirlo, ni hablarle, nada. Un paro en el mundo fue. Me conmueve verlos a todos que se les caen las lágrimas. La verdad, qué bárbaro. Le debe pasar a todos los argentinos. No debe haber uno que no se le esté cayendo una lagrima. Si hay alguien que unió a todos los argentinos fue este cada vez que jugaba. Esa es la bronca más grande. No puede ser. Todos nosotros disfrutábamos de lo que nos hacía vivir, estábamos en pleno goce de lo que habíamos hecho y ya se cayeron 3 del plantel. Dejame de joder. No se como sigue todo esto. Es bravo”.

Ruggeri y Maradona, abrazo del alma en la Selección

“Como jugadores estábamos todo el tiempo juntos, no había nada en la concentración, ningún tipo de aparato. Nos juntábamos, hablábamos del partido y ahora se nos va terminando. Se nos van terminando, se nos van yendo los compañeros. Es bastante duro, pero es otra cosa de la realidad. Es lo que nos va a tocar vivir a cada uno. Cuando dejamos de jugar no tuve la oportunidad de estar tanto tiempo juntos. Hubiese sido lindo. No nos olvidamos de lo que pasó, pero cada uno encamina su vida y sigue adelante. Cuando pasa algo nos ayudamos, estamos, pero no estamos como antes, así todos juntos”, añadió el histórico defensor de la albiceleste.

”Gracias capitán por enseñarnos el camino. Porque un día cuando me diste la cinta me dijo ‘Cuidala’ y yo ya sabía que tenía que hacer para cuidarla. Se lo hubiera dicho abrazándolo. Gracias porque me haces ser feliz todos los días que salgo de mi casa y la gente me saluda y nos para. Gracias por lo que hemos vivido. Nos abrazamos y salimos a la cancha”, concluyó su discurso conmovedor.

SEGUÍ LEYENDO:

Jorge Valdano se emocionó en plena transmisión al recordar a Diego Armando Maradona

Con picardía, talento, habilidad y una técnica única: los 10 mejores goles de Diego Maradona

El dolor de Guillermo Coppola por la muerte de Maradona: “Prefiero no creerlo y pensar que es un sueño”

Humorísticas, rencorosas, históricas y polémicas: las mejores frases de Diego Maradona

Así fueron los últimos minutos de Maradona antes de morir