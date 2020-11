Emotivo homenaje del plantel de Gimnasia a Maradona: las lágrimas de Ayala y el look de Diego que imitó un jugador

El homenaje de Gimnasia a Maradona

Gimnasia La Plata despidió con honores a Diego Armando Maradona. Es que en el Bosque El Diez era mucho más que el gran ídolo del fútbol argentino, era el entrenador que se hizo cargo del equipo en los últimos tiempos, que lo hizo evitar el descenso y que generó una revolución de cariño en la institución.

La muerte del entrenador afectó de una manera especial al plantel del Lobo. Los jugadores habían pasado los últimos 14 meses bajo el ala de Diego y el jueves estuvieron en la Casa Rosa brindándole el último adiós con una profunda congoja. Unas horas después, llegaría un nuevo golpe: el cuerpo técnico, con Sebastián Méndez a la cabeza, decidió dar un paso al costado “por lealtad” a Pelusa.

De todos modos, este sábado los futbolistas debieron saltar al campo de juego para enfrentar a Vélez en el estadio José Amalfitani por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro estaba pautado para el viernes, pero por el fallecimiento de Maradona se postergó 24 horas. Con Mariano Messera como DT interino, el plantel del Lobo asumió con entereza su compromiso deportivo.

Los futbolistas respetaron el homenaje que dispuso la Liga Profesional con todos los planteles saliendo a la cancha con la camiseta de Argentina con el dorsal número 10 y la silueta de Maradona en el frente, pero le agregaron algunos sellos propios: salieron con globos blancos en la mano y el arquero Jorge Fatura Broun se tiñó una franja del pelo de color rubio platinado, look que supo inmortalizar Pelusa en los 90′. Cuando llegó el momento del “minuto de silencio” (que no fue tal debido a que hubo fuertes aplausos y sonó la canción ‘La Mano de Dios’ de Rodrigo), el más conmovido fue Víctor Ayala, quien no pudo contener las lágrimas.

El look del arquero Jorge Fatura Broun, similar al de Maradona en los 90'

El que rompió con el código de vestimenta fue Lucas Barrios. El futbolista lució una camiseta de la selección argentina que le firmó el propio Maradona. “A Lucas Barrios con todo mi cariño y amistad eterna”, era el mensaje que lucía la casaca en el pecho y que pudieron captar las cámaras de televisión.

El mundo del fútbol llora la muerte de Diego Maradona, quien falleció el pasado miércoles a los 60 años, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en la casa del barrio de la localidad de Tigre en la que se hospedaba luego de haber atravesado una cirugía por un edema subdural crónico. Una multitud acompañó su féretro en un masivo velatorio que finalizó por los incidentes que se produjeron en los alrededores de la Casa Rosada. Finalmente, el ex futbolista fue enterrado el jueves por la tarde en un cementerio de Bella Vista.

El impacto también llevó a que cambie su nombre el flamante torneo de Primera División de Argentina. “En homenaje al inolvidable capitán de la selección argentina, la Copa Liga Profesional pasará a llamarse Diego Maradona. #Diego Eterno”, fue el comunicado emitido por la entidad con oficinas en Puerto Madero a través de las redes sociales.

