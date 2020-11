La gloria de Manu, varios exponentes de la Generación Dorada y la “nueva guardia”: quiénes son los argentinos que jugaron en la NBA

Manu Ginóbili, Carlos Delfino, Chapu Nocioni, Fabricio Oberto y Pablo Prigioni, algunos de los argentinos en la NBA

Aunque ahora parezca algo más normal ver a un argentino jugando en la NBA, hace algunas décadas esto parecía una verdadera quimera, un sueño inalcanzable. Los llamados “hijos” de la Liga Nacional, que luego se convertirían en los baluartes de la Generación Dorada, fueron los primeros en irrumpir en la mejor liga del planeta y hacer historia.

Sin dudas, el mayor exponente es Manu Ginóbili, quien tras 16 temporadas en los San Antonio Spurs se convirtió en una verdadera leyenda dentro de la franquicia texana y es catalogado por muchos especialistas como un serio candidato a integrar el Salón de la Fama. El bahiense, además de romper varios récords, logró conquistar 4 anillos de campeón (2003, 2005, 2007 y 2014).

Lo hecho por el ’20′ le abrió las puertas a la nueva generación de estrellas de la selección argentina. A la histórica elección de Leandro Bolmaro en el Draft 2020 por los New York Knicks en la ubicación 23, pero jugará en Minnesota Timberwolves, se le podría sumar en los próximos días Facundo Campazzo, quien brilla en Real Madrid desde hace varias temporadas.

Juan Ignacio Pepe Sánchez:

Pepe Sánchez armó un interesante proyecto en Weber Bahía

“Hoy lo veo con ojos más desde la experiencia, y lo veo como un hito increíble. No puedo creer que fuimos nosotros los que abrimos la primera puerta”, reconoció el base subcampeón del mundo en Indianápolis 2002 y medallista de oro en Atenas 2004 a poco más de 20 años de su debut en diálogo con el sitio de la NBA.

El bahiense fue uno de los dos primeros argentinos en estrenarse en la liga estadounidense. Fue el 31 de octubre del 2002, al ingresar sobre el cierre del partido que los Philadelphia 76ers le ganaron a los New York Knicks por 101 a 72 en el Madison Square Garden.

Sánchez tomó un camino totalmente diferente a los que le sucedieron: llamó la atención de la franquicia de Pensilvania tras destacarse en la NCAA (Asociación Nacional Deportiva Universitaria) con la camiseta de la Universidad de Temple.

Aunque no pudo demostrar todo su talento (su mejor versión se vio en Europa), Pepe Sánchez llegó a disputar 2 temporadas en la NBA y un total de 38 partidos, repartidos entre los 76ers, Atlanta Hawks y Detroit Pistons. Promedió 0.5 puntos, 0.6 rebotes y 1.3 asistencias en 4.9 minutos.

Rubén Wolkowyski:

Ruben Wolkowyski, en su etapa en los Seattle SuperSonics, bloqueando a Antawn Jamison de los Golden State Warrior

El Colo, que tuvo su estreno en la derrota por 88 a 94 de los Seattle SuperSonics ante los Grizzlies, pegó el gran salto desde la Liga Nacional luego de sus pasos por Quilmes, Boca y Estudiantes de Olavarría.

"Estaba en Corrientes pescando y me dijeron ‘Te llamamos de…’ Fue todo en español encima. ‘Te llamamos en representación de los Sonics porque tenemos dos pasajes para que te puedas..’ y yo hice trac, apague el teléfono jeje. Quién está haciendo la joda, pensé. Pasó un rato, vuelve a sonar el teléfono otra vez y volví a cortar. Porque estaba en ese momento la joda, en esa época, de los chicos de la selección de hacerte una nota. Se hacían pasar por periodistas y te hacían una nota. Entonces alguno me quería hacer entrar para después joderte, hacerte una broma porque después nos juntábamos en la Selección… Bueno, pasó. No llamó más el teléfono hasta media hora después. Atiendo, y es mi suegro. Y me dice ‘Colo, atendé el teléfono. Me acaban de llamar a mí y es verdad’ y le digo ‘Bueno, deciles que me llamen’. Claro, cuando pasó eso dije: ‘es verdad’, fue la graciosa manera en la que el interno le contó a Infobae que recaló en la NBA.

El oriundo de Castelli, provincia del Chaco, también estuvo dos temporadas en la elite del básquet mundial. En la primera, con los SuperSonics, disputó 34 juegos, en los que promedió 2.2 puntos, 1.4 rebotes y brindó 0.1 asistencias en 9 minutos. Para la 02/03 recaló en los Boston Celtics, donde solamente jugó 7 partidos.

Manu Ginóbili:

El momento de la elección de Manu Ginóbili en el puesto 57 del Draft de 1999 de la NBA

“Juega en Reggio Calabria de Italia, es perimetral de 1.98 metros. Es nacido en Argentina. Sabe jugar tras cortinas, sabe mover la pelota para tirar, y es sólido en defensa. Es una buena elección a esta altura”. Con esas palabras describieron a Manu, mientras intentaban dilucidar la correcta pronunciación de su apellido.

Fue elegido en el puesto 57 del Draft de 1999 (es catalogado como uno de los mayores “robos” de la historia) y su debut en la NBA recién se produjo el 29 de octubre de 2002 (victoria de San Antonio Spurs ante Los Angeles Lakers por 87 a 82), luego de conquistar Europa y ser subcampeón del mundo con Argentina y venciendo al poderoso Dream Team.

Ginóbili conquistó la NBA

Aunque al principio Tim Duncan dudaba de la elección que habían realizado los texanos y tuvo que adaptarse al sistema de trabajo de Gregg Popovich, el argentino caló hondo dentro de la franquicia. Durante sus 16 temporadas revalorizó el valor al Sexto Hombre y junto a Duncan y el francés Tony Parker formaron el trío que más partidos ganó en la NBA.

El ’20′ (los Spurs decidieron retirar su camiseta), en sus 1057 partidos promedió 13.3 puntos, 3.5 rebotes y 3.8 asistencias en 25.4 minutos. Sin embargo, el bahiense trascendió más allá de los números. Ganó 4 anillos, fue dos veces All-Star (2005 y 2011), potenció el Euro Step -un movimiento que otras estrellas le “robaron” y que fue elegido como el mejor de la historia- y cambió lo que significa el premio al Mejor Sexto Hombre (lo ganó en 2008).

Los números de Manu Ginóbili en sus 16 temporadas en San Antonio Spurs

Junto a Gregg Popovich formó la tercera pareja entrenador-jugador más ganadora de la historia de los playoffs, con 135 triunfos. Además, Es el que basquetbolista con mayor cantidad de robos (1392) y triples (1495) en la historia de los Spurs en fase regular.

Vale destacar que Ginóbili fue el cuarto argentino elegido en el Draft, pero el primero en jugar de manera oficial. Anteriormente fueron seleccionados: Jorge el Gigante González (54, en 1988 por Atlanta Hawks), Hernán el Loco Montenegro (57, en 1988 por Philadelphia 76ers) y Marcelo Nicola (50, en 1993 por Houston Rockets).

Carlos Delfino:

Carlos Delfino defendió la camiseta de los Detroit Pistons (AFP)

El siguiente albiceleste en hacer su estreno en la NBA fue Carlos Delfino, quien recaló un año después de ser elegido en el puesto 25 del Draft 2003 por los Detroit Pistons. Su estreno fue el 2 de noviembre de 2004, en la victoria por 87 a 79 ante los Houston Rockets.

Luego de unas cuatro primeras temporadas en las que cumplió mayoritariamente roles secundarios y tras un año en Rusia, el Lancha regresó a Estados Unidos para destacarse durante tres años con la camiseta de Milwaukee Bucks y luego en Houston Rockets. Su estadía en la NBA se vio truncada debido a una lesión en el pie, la cual lo tuvo al borde del retiro. Actualmente, a los 38, juega en Italia, en el Victoria Libertas Pesaro.

El medallista de oro en Atenas 2004 y de bronce en Beijing 2008, jugó un total de 507 juegos, en los que promedió 8.1 puntos, 3.6 rebotes y 1.7 asistencias en 22.8 minutos.

Andrés Nocioni:

Andrés Nocioni se destacó con la camiseta de los Chicago Bulls (AP)

Tras brillar en el por entonces Tau Cerámica y en la selección argentina (subcampeón del mundo y medallista de oro), el Chapu desembarcó en la NBA en 2004 para defender la camiseta de los míticos Chicago Bulls de Michael Jordan. Su estreno oficial fue el 5 de noviembre de ese año, en la derrota por 106 a 111 contra los Nets (el alero firmó una impactante planilla con 17 puntos, 14 rebotes, 2 robos y 1 tapón).

El argentino fue importante para que la franquicia de Illinois vuelva a los playoffs y sea competitivo dentro de su conferencia. Su garra y talento calaron hondo dentro de los hinchas, ganándose su primera ovación el 23 de abril de 2005. “Fue algo muy raro. Lo voy a contar cómo fue para mí en ese momento. Yo jugué para Chicago los primeros playoffs desde el retiro de Jordan y ese partido hago 25 puntos y 18 rebotes. Ganamos el partido y la verdad es que estaba poseído. En un momento yo escucho el ruido, pero no sabía que estaban diciendo mi nombre, sinceramente. Entendí que era una ovación. Cuando llego al vestuario, todos los periodistas me atacan y pensé que era por los puntos, por los rebotes, porque ganamos y no, era porque todos habían gritado mi nombre. Pero en ese momento, como Nocioni lo decían ‘No-chi-o-ni’ es como que no sonaba igual y yo no sabía que estaban diciendo mi apellido”, rememoró. En su segunda temporada se ganó un lugar en el All-Star weekend, al participar del duelo entre rookies y sophomore.

Durante la 2008/09 fue traspasado a los Sacramento Kings y luego recaló en los Philadelphia 76ers. Su carrera luego continuó en España, destacándose en el poderoso Real Madrid hasta su retiro.

En sus 8 temporadas, Nocioni disputó 514 partidos, en los que promedió 10.5 puntos, 4.5 rebotes y 1.2 asistencias en 23.4 minutos.

Fabricio Oberto:

Oberto en sus épocas junto a Tim Duncan y los San Antonio Spurs (reuters)

Luego del enorme acierto que fue Manu Ginóbili, los San Antonio Spurs decidieron apostar por uno de los “obreros” de la Generación Dorada y destacado pivot en Europa (jugó en Olympiacos, Tau Cerámica y Pamesa Valencia). El debut oficial de Fabricio Oberto en la NBA fue el 1 de noviembre de 2005 en la victoria de 102 a 91 ante los Denver Nuggets.

Afianzado como ladero de Tim Duncan en la zona pintada, el cordobés fue pieza activa en el campeonato de 2007 (junto a Manu son los únicos argentinos que levantaron el trofeo de esta liga). Luego de cuatro temporadas pasó por Washington Wizard y Portland Trail Blazers, donde su carrera se vio interrumpida de manera abrupta debido a un problema en el corazón.

En sus 6 años en la NBA jugó 336 partidos, en los que promedió 3.2 puntos, 3.2 rebotes y 0.9 asistencias en 14.5 minutos.

Walter Herrmann:

Walter Herrmann, durante su paso por la NBA (AP)

El séptimo argentino en pisar la meca del básquet fue Walter Herrmann, el 10 de noviembre de 2006 en la derrota de los Charlotte Bobcats por 85-99 ante los Seattle SuperSonics. Al igual que buena parte de sus compatriotas, el oriundo de Venado Tuerto no llegó mediante el Draft, sino luego de destacarse en Fuenlabrada y Unicaja Málaga y la selección argentina (participó de la obtención de la medalla de oro en Atenas).

Su estilo no encontró un hueco ni en los Bobcats ni en los Detroit Pistons. En total jugó 152 partidos, con un promedio de 5.4 puntos, 2.1 rebotes y 0.4 asistencias en 12.8 minutos. Tuvo una prometedora primera temporada, en la que promedió casi 10 puntos por juego (9.2).

Luis Scola:

Luifa Scola tuvo un destacado paso por Houston Rockets (AP)

Su demorada llegada (fue elegido en el puesto 56 en el Draft 2002 por San Antonio Spurs -nunca jugó allí-) no le impidió dejar su huella en la NBA. Su estreno fue el 30 de octubre de 2007, en la ajustada victoria de los Houston Rockets por 95 a 93 ante Los Angeles Lakers.

La mejor versión de Luifa se pudo observar en el conjunto texano, donde estuvo cinco años y formó una interesante pareja junto al chino Yao Ming. Luego pasó por Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets.

En total disputó 743 partidos, en los que promedió 12 puntos, 6.7 rebotes y brindó 1.6 asistencias en 25.6 minutos (48 juegos fueron en playoffs). Es el segundo argentino con más encuentros en la NBA, solamente superado por Manu Ginóbili.

A los 40, el inoxidable capitán de la selección argentina sigue vigente en el Pallacanestro Varese. Ganó la medalla de oro en Atenas, fue bronce en Beijing y subcampeón del mundo en Indianápolis 2002 y China 2019. Será la bandera del plantel albiceleste en los JJOO de Tokio.

Pablo Prigioni:

Pablo Prigioni, otro argentino que pasó por Houston Rockets (AFP)

Tras brillar en Real Madrid y Tau Cerámica, la NBA golpeó a la puerta de Pablo Prigioni. El cordobés hizo historia al convertirse en el rookie (debutante) más longevo en la historia de la NBA. Su estreno fue el 2 de noviembre de 2012, con la camiseta de los míticos New York Knicks, entidad en la que estuvo hasta 2015 (victoria por 104 a 84 ante Miami Heat).

“No pensaba mucho en que era un debutante de 35 años. Yo lo veía como que era un equipo nuevo y una liga nueva. Traté de ser útil en el equipo para jugar el mejor baloncesto que fuera capaz. Ése era mi pensamiento en mi primer año. Quería ser parte de la rotación. No me servía ir al banco, para eso me quedaba en Europa. Ése fue mi mérito. En cada equipo traté de ser útil, ser parte de la rotación y estar en la pista”, le explicó a Infobae el base, quien es fanático de los autos antiguos.

Prigioni, que actualmente es asistente de Ryan Saunders en los Minnesota Timberwolves, jugó un total de 270 partidos en 4 temporadas entre los Knicks, Houston Rockets y Los Angeles Clippers. Promedió 3.5 puntos, 1.9 rebotes y 2.8 asistencias en 16.9 minutos.

Nicolás Laprovittola:

Nicolás Laprovittola tuvo un breve paso por los San Antonio Spurs (AFP)

“Fue un paso espectacular, una experiencia única poder compartir plantel con el ídolo de todos, que es Manu (Ginóbili), que además es un amigo, que me cuidó mucho cuando estuve ahí. Me cuidó siempre. Fue lo más lindo que me dejó mi paso por la NBA”, rememoró el ex Lanús durante una entrevista a Infobae a principio de año.

El base subcampeón del mundo en China 2019 fue a probar suerte en una pretemporada y se ganó un lugar en la plantilla para la temporada 2016/17, aunque luego fue cortado a finales de año. Jugó 18 partidos, en los que promedió 3.3 puntos, 0.6 rebotes y 1.6 asistencias en 9.7 minutos.

Luego de pasar por Baskonia, Zenit y resurgir en Joventut de Badalona (fue nombrado MVP) y recalar en Real Madrid, Lapro rememoró la dura, pero graciosa, anécdota del día que Gregg Popovich le avisó que fue cortado. “Me estaba diciendo Nico, se acabó. Y al mismo tiempo me quería abrazar. Yo lo abracé porque es Popovich, pero lo hice como alguien que está siendo echado. Ahí él me dijo: no, Nico. Abrazame un poco más. Cuando me lo pidió de esa manera dije que estaba bien y lo abracé. Él también me respetó mucho cuando estuve en San Antonio. Es una persona muy influyente”, contó.

Nicolás Brussino:

Nicolás Brussino pasó por los Dallas Mavericks (Photo by Steve Nurenberg/Fort Worth Star-Telegram/TNS)

Un día después que Lapro, el 26 de octubre de 2016 (derrota de los Dallas Mavericks por 130 a 121 ante Indiana Pacers), fue el turno del estreno para oriundo de Cañada de Gómez. Al igual que Rubén Wolkowyski, Nicolás Brussino saltó a la NBA directamente desde la Liga Nacional, tras destacarse en Peñarol de Mar del Plata.

Luego de una primera temporada en los Mavericks, recaló en los Atlanta Hawks, donde solamente estuvo en 4 oportunidades. En total jugó 58 partidos, en los que promedió 2.6 puntos, 1.7 rebotes y 0.8 asistencias.

Patricio Garino:

Patricio Garino puja por un lugar en el plantel de los San Antonio Spurs, pero luego recaló en Orlando Magic (AFP)

El último argentino -hasta el momento- en tener su estreno en la NBA fue el marplatense. Luego de destacarse en la universidad George Washington realizó la pretemporada de 2016 junto a los San Antonio Spurs y pasó a su filial en la G-League (Austin). Su desempeño le valió recalar en los Orlando Magic, donde solamente disputó 5 partidos.

Su debut fue el 4 de abril de 2017, en la derrota por 122 a 102 ante Cleveland Cavaliers. En sus cinco juegos no llegó a marcar puntos ni brindar asistencias, pero promedió 1.4 rebotes en 8.6 minutos.

El subcampeón del mundo en China 2019 actualmente juega en el Žalgiris Kaunas de Lituania.

