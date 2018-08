"Lo hago desde que me recuerdo jugando al básquetbol. Lo hice durante mis cuatro años en Italia y nadie mencionó lo raro o único de mi Euro Step. Entonces cuando llegué acá y todos comenzaron a hablar de ello, de la forma en la que hacía mi Euro Step, me pregunté qué tiene de diferente, qué está de mal con mis pasos, qué pasa. Ni me había dado cuenta de que lo hacía diferente. Y luego le puse un nombre y todos empezaron a hacerlo y entendí que había algo diferente. Pero nunca trabajé en eso, salió naturalmente", llegó a declarar Manu hace tiempo sobre su mítica jugada.