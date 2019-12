¿Es cierto que le dijiste al entrenador Mike Woodson que no eras un chico de 20 años para hacer esas cosas y que si había un problema te volvías a Europa, que tu sueño no era la NBA? “Si, le dije eso”, soltó entre risas con una inconfundible tonada cordobesa. “Quedó como una anécdota. Le dije que no pasaba nada, que me volvía a mi casa. Y ahí me dijo que no, que no tenía que llevar nada y que no me fuera”.