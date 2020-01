De pasar de los mejores equipos del planeta o sentirse una pieza clave a padecer una especie de “destierro” fue un golpe difícil de asimilar para el argentino. “Si me decías cuando estaba en Rusia que después iba a vivir todo esto no te iba a creer. En ese momento mi confianza no era la mejor, no pasaba mi mejor momento. Después de estar ahí y sufrir un poco, me hizo bien. Me hizo recapacitar. Me hizo mejor jugador también”, afirmó.