El descargo del árbitro Germán Delfino tras su decisión de no expulsar a Tevez por el planchazo a Pochettino

Patada de Tevez a Retegui

Un debate en redes sociales motivó a la argumentación de Germán Delfino, árbitro del encuentro que disputaron Boca y Talleres de Córdoba el domingo pasado en la Bombonera, quien decidió sancionar con amarilla a los pocos segundos de partido a Carlos Tevez por un planchazo terrible en el gemelo de Tomás Pochettino. La polémica se generalizó en las últimas horas y el juez de turno se refirió a la jugada puntual.

El ex futbolista y hoy analista Juan Herbella publicó en su cuenta de Instagram los “motivos argumentados que más pesan para no ser expulsado” junto a una captura de imagen de la infracción del 10 xeneize: 1) Camiseta; 2) Jugador; 3) Posición de juego (defensor y delantero); 4) Momento del partido; y 5) Árbitro. Finalmente se preguntó: “¿Pesa más la camiseta de Boca o la trayectoria de Tevez?”.

Delfino, quien sobre el final de ese encuentro sí les mostró la tarjeta roja -de forma directa- a Agustín Obando y Carlos Izquierdoz en el Xeneize por fuertes entradas sobre sus rivales, no dejó pasar la oportunidad de responder el comentario en las redes sociales.

La respuesta de Delfino a la publicación de Juan Herbella sobre la violenta infracción de Tevez

“Hola Juan, justo leí lo que publicas y te respondo con total respeto dándote mis argumentos, después podrás creerlos o no, como pasa siempre. Que mejor que hoy estén hablando de mi decisión acertada de haber expulsado a un jugador con esta foto. Una de las claves es lo que decís vos, la pelota ya estaba ahí sino unos metros más adelante, mi visión se fue un poco con eso. Después vengo del lado izquierdo donde el mismo cuerpo del jugador de Talleres me tapa un poco, el punto exacto donde golpea y tengo que decidir en una milésima de segundo, con un solo ángulo y sin repetición", inició su aclaración. "Obviamente que trabajo y me preparo para dar lo mejor en un campo de juego, sin importar camisa, ni jugador, ni equipo, ni momento del partido, porque eso es el arbitraje, por eso también soy ultra defensor del VAR, porque antes todos estos detalles que uno pierde en el campo de juego, con la velocidad y rapidez que pasan las cosas y como se nos juzga con 3 o 4 ángulos y con distintas repeticiones y velocidades, qué mejor que tenerlas a disposición para ser lo más justos posibles, más allá que muchas situaciones son de interpretación . Espero haya podido responder a tu consulta, en primera persona, me creas o no con lo que te expresó. Abrazo grande”, fue lo que escribió desde su cuenta en esa red social donde tiene una alta actividad realizando entrevistas a diferentes personalidades del ámbito deportivo. Cabe destacar que el juez estudió periodismo deportivo en el Círculo de Periodistas Deportivos.

En diálogo con F90 de ESPN, Delfino expresó: “Que no digan que lo vi y no lo quise echar. El límite está en meterse con mi parte moral. La gente recibe un mensaje y hay opiniones que son peligrosas. Después la gente dice ‘Delfino chorro, siempre lo mismo' y no va así. Hoy todavía no tengo miedo de ir a algún lado pero hay que ponerle un freno a esto”. Y añadió: “Me apasiona dirigir y me estoy preparando desde el 20 de marzo. Siento que soy un buen árbitro, con aciertos y errores”.

Por otra parte, Delfino recordó que expulsó a Tevez en la Bombonera después de que lo insultara (“la c... p... de tu hermana”) en un partido contra Belgrano y que también le dio a Boca un penal a los 15 segundos de partido en un Superclásico con River en el Monumental (revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2014). Reveló que recién se percató de que el planchazo de Tevez sobre Pochettino era para expulsión cuando vio un video tomando algo tras el partido y contó: “No quiero defender a Carlos, él se puede defender solo. En el momento le pidió disculpas diez veces y me dijo que había sido sin querer”.

Vale remarcar que tras su desempeño del último fin de semana, el colegiado fue parado en la actividad por una fecha: no recibió designación para la cuarta jornada de la Copa de la Liga Profesional que se llevará a cabo a partir del próximo jueves. Él igualmente aclaró: “Estoy seguro que no fue una sanción. Somos un montón de árbitros y yo ya dirigí las primeras tres fechas”.

Quien también habló de la jugada fue el propio Tevez, tras el cotejo en La Boca: “Poche está muy rápido y pensé que llegaba a la pelota y lo piso. Estoy caliente porque es innecesario eso. Recién arrancaba el partido y lo quiero correr y lo piso sin querer en el gemelo. Yo siempre juego igual, no lo hago para hacerle un mal a nadie. Siempre juego con garra y con huevo. Son situaciones del juego, la verdad que no pienso pedir disculpas porque nunca quise lastimar a un colega”.

