Se conocieron los árbitros de la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional: Delfino fue parado luego de su actuación en Boca-Talleres

Aunque la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional aún está en curso y tendrá continuidad esta noche con dos partidos, este lunes se dieron a conocer los nombres de los árbitros de cara a la cuarta jornada del certamen. El dato saliente es que Germán Delfino no está incluido en la nómina luego de su actuación en el encuentro que Talleres de Córdoba le ganó a Boca por 1-0 en la Bombonera.

El juez fue uno de los protagonistas del duelo entre el Xeneize y la T debido a un error que cometió ni bien iniciado el partido. Iban tan solo diez segundos del partido cuando Carlos Tevez le dio un durísimo planchazo a Tomas Pochettino. Delfino solo castigó la acción con una amonestación, cuando la violencia de la infracción hubiera ameritado una tarjeta roja directa.

No fue el único error que cometió: a los 27 minutos no advirtió un claro penal para Boca por una sujeción dentro del área a la salida de un córner. Luego, en la única conquista del partido, la de Joel Soñora para Talleres, la secuencia se inició en una falta a Sebastián Villa no observada.

Ya sobre el cierre del encuentro, el árbitro acertó con las expulsiones de los jugadores de Boca Agustín Obando y Carlos Izquierdoz. Sin embargo, aquella fallida intervención en la jugada que protagonizó el Apache parece haber marcado su participación en el certamen, al menos de cara a la cuarta fecha.

Patada de Tevez a Retegui

En cuanto a los partidos destacados de la próxima jornada, Facundo Tello estará el viernes en el cruce entre Lanús y Boca, mientras que Fernando Rapallini se hará cargo de impartir justicia en el duelo en el que se medirán Banfield y River. Como la semana entrante los tres equipos argentinos que siguen vivos en la Libertadores se presentarán por la ida de los octavos de final de esa competición, adelantarán sus compromisos por el torneo doméstico. Es por esto que, además, Racing visitará a Atlético Tucumán el jueves (con arbitraje de Diego Abal).

Esta jornada puede ser fundamental para varios equipos respecto a la clasificación para las próximas rondas: los dos mejores de cada grupo accederan a la Fase Campeonato y los dos peores a la Fase Complementaria. Algunos podrán sellar su presencia en la primera mencionada y otros quedar relegados definitivamente a la segunda.

Toda la fecha:

Jueves 19 de noviembre

21.15 Atlético Tucumán - Racing

Árbitro: Diego Abal

Viernes 20 de noviembre

17.10 Arsenal - Unión

Árbitro: Hernán Mastrángelo

19.20 Boca - Lanús

Árbitro: Facundo Tello

21.30 Banfield - River

Árbitro: Fernando Rapallini

Sábado 21 de noviembre

17.10 Colón - Defensa y Justicia

Árbitro: Darío Herrera

19.20 Huracán - Vélez

Árbitro: Nicolás Lamolina

21.30 Independiente - Central Córdoba

Árbitro: Ariel Penel

Domingo 22 de noviembre

17.10 Estudiantes - Aldosivi

Árbitro: Fernando Echenique

19.20 Patronato - Gimnasia

Árbitro: Pablo Echavarría

21.30 San Lorenzo - Argentinos

Árbitro: Andrés Merlos

Lunes 23 de noviembre

19.00 Godoy Cruz - Rosario Central

Árbitro: Néstor Pitana

21.15 Newell’s - Talleres

Árbitro: Silvio Trucco

