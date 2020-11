Carlos Tevez habló del difícil momento que atraviesa su familia: “Hay veces que me largo a llorar en el entretiempo, no sé de dónde saco fuerzas”

Carlos Tevez no ocultó su dolor por el mal momento familia que atraviesa por la internación de su papá. “Es muy duro. Tengo sensaciones muy complicadas porque por un tiempo estoy bien, pero en otros en el entretiempo hay veces que me largo a llorar. Son momentos difíciles, no puedo explicar”, reconoció el Apache.

Luego del encuentro ante Talleres, que se llevó el triunfo sobre el final por 1 a 0 en La Bombonera, el capitán xeneize destacó el apoyo de la gente y su familia. “Me llena en el alma, son quienes me sostienen, quienes están. Hay que seguir”.

“Mi familia, la gente de Boca, mis compañeros y el cuerpo técnico hacen que no me derrumbe, que siga luchando porque cada vez que entro a la cancha me están viendo a mí y no les puedo fallar”, agregó en diálogo con ESPN.

Carlitos también reconoció que se “extraña mucho” al público y que es “muy difícil” jugar sin gente. Sin embargo, sabe que están alentándolos. “Viernes y sábado fui a visitar a mi viejo y no es fácil. Tenés que salir entero de ahí para poder jugar al fútbol. No sé de dónde saco las fuerzas, pero lo importante es que estoy fuerte y eso es gracias a la gente de Boca y a mi familia”, cerró.

Carlos Tevez se lamenta una jugada de peligro desperdiciada en el duelo ante Talleres en La Bombonera (Fotobaires)

OTRAS FRASES DE CARLOS TEVEZ

El análisis de la derrota ante Talleres de Córdoba:

“Ellos hicieron un gran partido. No jugamos bien el primer tiempo, pero en el segundo tiempo mejoramos y tuvimos algunas ocasiones que no supimos aprovechar. Ellos se encontraron con el gol y luego no hubo tiempo para remontar”.

“No fue malo el partido que hicimos, sí en el primer tiempo. No son excusas y que nos falten compañeros es importante, pero esta camiseta es muy grande para pensar en los nombres. Hay que levantarnos. Estaban con que estábamos invictos todo el año y se viene la Copa. Esto da un golpe de realidad para que pongamos la alarma y no nos pase en la Libertadores”.

El retiro de Mascherano:

"Cada vez me pega más cerca je, Me sorprendió la forma en que lo hizo, después de un partido. Creo que cada uno busca las formas, él se merece algo mejor que retirarse así. Me sorprendió mucho.

“El caso de Fer (Gago) sabemos que las lesiones lo tuvieron a maltraer y estaba un poco cansado, pero lo de Masche me sorprendió porque él vino para jugar y mostrarse en el fútbol argentino y físicamente está muy bien. Pero bueno, Estudiantes está en una etapa de construcción de equipo y él no tiene ese tiempo. Creo que la decisión viene por ahí”.

“El fútbol argentino es muy bravo, vamos a mil como la gente. El fútbol refleja lo que pasa en la sociedad y te lleva puesto si no tenés la cabeza fría”.

El planchazo a Tomás Pochettino:

Patada de Tevez a Tomás Pochettino

“Poche está muy rápido y pensé que llegaba a la pelota y lo piso. Estoy caliente porque es innecesario eso. Recién arrancaba el partido y lo quiero correr y lo piso sin querer en el gemelo”.

“Yo siempre juego igual, no lo hago para hacerle un mal a nadie. Siempre juego con garra y con huevo. Son situaciones del juego, la verdad que no pienso pedir disculpas porque nunca quise lastimar a un colega”.

El posible a la selección argentina:

“Ya estoy grande para la Selección, dejame acá en Boca que estoy feliz y nada más. Ya tengo mucho con Boca y mi paso por la Selección ya pasó, que lo disfruten como lo disfruto yo, pero no poniéndome en la Selección. Ahí están otros chicos y lo hacen muy bien. Mi paso por la Selección ya pasó, estoy en Boca hoy y no quiero salir de Boca, me quiero quedar acá”.

